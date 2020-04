Berounský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovci v nouzovém stavu“. Nahlédněte s námi pod pokličku berounských sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila?

Berounští plavci na stupních vítěů závodu 100 metrů motýlek: 1.Jan Valečka, 2. Štěpán Palata. | Foto: Lokomotiva Beroun

Jan Valečka (14 let) je nadaný plavec Lokomotivy Beroun, kde plave už od svých osmi roků. Z posledních úspěchů Honzy vybíráme stříbro na letním mistrovství ČR žactva do 14 let, z dřívějších dvě zlaté a dvě bronzové medaile na zimním MČR žactva. Valečka žije v Loděnici-Jánské s rodiči a sestrou, aktuálně studuje z domova.