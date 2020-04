Johanka Šafránková (22 let) je mladá atletka oddílu Lokomotiva Beroun. Atletice se věnuje už 12 let a získala několik zajímavých úspěchů. Studentka vysoké školy žije v Berouně s maminkou a přítelem v domě se zahradou či na chatě.

Jak moc vám nouzový stav omezil sportovní život?

Vládní omezení mi zabránila ve vstupu na atletický stadion, naštěstí mi nikdo nezakázal běhat ve volné přírodě. Ve výsledku jsem se vlastně jen vrátila o několik let zpět, kdy zde ještě nebyl tartanový stadion a všechny tréninky probíhaly v přírodě, protože na škváře se nikomu běhat nechtělo. Nemůžu samozřejmě běhat v tretrách, ani trénovat technické disciplíny, přes nákrčník se také nedýchá nic moc, ale jsem vděčná, že můžu vůbec běhat. Velký problém však je, že nevím, jestli vůbec bude nějaká sezona a na co bych se měla připravovat. To výrazně snižuje motivaci.

Jak se udržujete v kondici?

Každé ráno probouzím tělo pomocí jógy, dvakrát týdně cvičím domácí kruháče podle videí z internetu od různých fitness nadšenců a pak samozřejmě běhám. Množství tréninků se u mě nijak nezměnilo, jen se teď věnuji víc kvantitě než kvalitě.

Jaký domácí trénink byste doporučila všem?

Určitě bych doporučila najít si na youtube.com nějaké domácí posilování, nejlépe něco na způsob tabaty. Jedná se o velice intenzivní cvičení s krátkými pauzami. Takový trénink nezabere příliš času a přitom skvěle posílíte celé tělo.

Co vás současná situace naučila?

Víc si vážit možnosti vyjít ven do přírody nebo pracovat na zahradě. Vlastně dělat úplně cokoli na čerstvém vzduchu. Jinak hlavně víc spát, celkově trochu uklidnit režim a mít víc času pro sebe.

Roušku jste si ušila vlastní nebo jste ji dostala?

Trochu se za to stydím, ale ušil mi ji přítel doma na stroji.

Na co se nejvíce těšíte, až nouzový stav skončí?

Nejvíc se těším, až budu moct chodit bez roušky i mimo vlastní zahradu. Pak se samozřejmě těším na stadion na normální tréninky a také na lidi - přeci jen být zavřený měsíc v jednom domě ve třech lidech musí časem vyústit alespoň v malou ponorku.