Všestrannost, to je hlavní doména třináctileté Barbory Míkové. Podívejme se její největší úspěch v roce 2019. Je krajskou šampionkou mladšího žactva v běhu na 800 metrů v hale i na otevřené dráze, na republice doběhla mezi staršími žákyněmi na 1500 metrů čtvrtá v osobním rekordu 4:57,14 min. Dominovala také na MČR v přespolním běhu. Vyhrála také republiku v moderním pětiboji a ovládla Český pohár v kategorii U13. Stejně úspěšná byla i v aguatlonu a aby toho nebylo málo, tak si přivezla dvě stříbra z olympiády dětí mládeže v plavání. Žákyně ZŠ bydlí v Hýskově s rodiči, sestrou Viki a bratrem Tomem. V atletice závodí za Lokomotivu Beroun, v moderním pětiboji za Spartak Hořovice. Na atletiku začala chodit v sedmi letech, na í pětiboj přibližně v deseti letech. Mezi tím ale dělala mnoho dalších sportů, a to tancování (hip hop), tenis, plavání, aquatlon a triatlon.

Jak moc vám nouzový stav omezil sportovní život?

Jelikož nemáme tréninky, tak se musím připravovat sama. Nevadí mi, když běžím sama do přírody, jenže vůbec nevím, jestli běžím pomalu nebo rychle. Běhat s rouškou není také nic příjemného.

Jak se udržujete v kondici?

Snažím se každý den něco dělat. Chodím běhat do přírody přibližně pět kilometrů. Doma si někdy udělám nějaké posilování. S mamkou chodíme na procházky do přírody. Když je hezké počasí, jedeme s taťkou na kolo.

Jaký domácí trénink byste doporučila všem?

Určitě bych všem doporučila si dát nějaké cvičení nebo posilování, například dřepy, kliky, sedy lehy nebo alespoň protažení. Tomu, kdo má možnost vyjít do přírody, bych doporučila běh nebo krátkou procházku.

Co vás současná situace naučila?

Současná situace mě naučila více pomáhat v domácnosti, uklízet, osamostatnit se v trénincích, samostatně se učit a také se umět sama zabavit.

Roušku jste si ušila vlastní nebo jste ji dostala?

Chystala jsem si roušku ušít, ale nakonec jsem se k tomu ještě doteď nedostala. Nakonec jsem dostala roušku od mé babičky.

Na co se nejvíce těšíte, až nouzový stav skončí?

Těším se na hodně věcí. Především na to, až budeme moci jít normálně kam chceme. Už se těším na kamarády a příbuzné. Chybí mi tréninky a závody, takže i na to. Dokonce se trochu těším i na školu, také hlavně až už se nebude muset nosit rouška.