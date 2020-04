Berounský deník v době pandemie koronaviru spustil nový seriál „Sportovec v karanténě“. Nahlédněte s námi pod pokličku berounských sportovců. Co dělají během karantény, jak se udržují v kondici a co je nepříjemná životní situace naučila? Jako první se představí všeuměl Karel Jonák z Újezdu.

Ještě zvesela navštívil Karel Jonák (vlevo) 7. března utkání druholigové Viktorie Žižkov, kde držel palce komárovskému Václavu Dudlovi společně s jeho dědou Václavem Králem. | Foto: archiv Karla Jonáka

Karel Jonák je multisportovcem, který zvládne všechna odvětví pohybových činností. Nejvíce se do podvědomí fanoušků na Berounsku zapsal v nohejbale, kde hrával i druhou ligu. V současné době pro změnu předává své zkušenosti malým fotbalovým adeptům v Komárově, kde také sám ještě hraje za starou gardu. Karlu Jonákovi je 45 let, bydlí v Újezdu a v době nouzového stavu jako IT pracovník konstrukce Buzuluk Komárov čerpá čtrnáctidenní celozávodní dovolenou, ale zároveň má alespoň brigádu.