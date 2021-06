Český rekordman a úřadující halový mistr Evropy tento týden dvakrát závodil. V pondělí nastoupil poprvé po pauze, způsobené léčením štíhlého svalu na Memoriálu Josefa Odložila. Zapsal dva pokusy za 20 metrů. Ten delší měřil 20,21 metru, což stačilo na celkové šesté místo.

„Na Julisce jsem se snažil některé pokusy víc rozjet, ale trochu jsem si při tom zablokoval levou ruku. Netočilo mě to, jak bych potřeboval, a to pak koule nemůže doletět daleko,“ vykládal závodník USK Praha, jehož české maximum má hodnotu 22,01.

Zlepšil se o jedenáct centimetrů

Všechno je ale prý to na dobré cestě. „Na tréninku jsme na tom zapracovali a vypadalo to úplně jinak,“ říkal spokojeně český koulař číslo jedna před odletem do Florencie, kde ve čtvrtek večer startoval na Diamantové lize.

Tam ho čekal souboj v poněkud kvalitnější konkurenci. Nakonec pražský rodák skončil na stejné pozici jako na Julisce a mírně – o jedenáct centimetrů – si vylepšil sezonní maximum na 20,32.

V závodě, který vyhrál slavný Novozélanďan Tomas Walsh, předvedl Staněk nejdelší výkon v páté sérii. V šesté ho pak už ale vylepšit nemohl. Podle pravidel Diamantové ligy je totiž superfinálový pokus určený jen pro nejlepší trojici.

Pokusy jsou neohrabané

„Stále ještě nemám z otočky naházeno tolik, kolik bych potřeboval. Chce to víc tréninků, kde budu moct házet naplno. Také je potřeba vyladit techniku. Zatím je to takové neohrabané, ale věřím, že jdeme správným směrem. Víme, od čeho se máme odpíchnout,“ poznamenal svěřenec trenéra Petra Stehlíka.

Lehce stoupající Staňkova forma je pro kladenský podnik seriálu World Athletics Continental Tour s bronzovou známkou příslibem. Medailista z globálních soutěží bude jednou z jeho největších hvězd. V olympijské sezoně se sice zatím rozjíždí pomaleji, ale to je způsobeno i následkem zimního svalového zranění.

„S Kladnem počítám a těším se tam,“ potvrdil halový mistr Evropy z Toruně. „U mě je potřeba, abych se mohl po zdravotní pauze a celém covidovém období pořádně rozzávodit. Chce to nastavit si správně hlavu a v tréninku napravit to, co se v závodě nepovedlo,“ prohlásil vrhač, který v neděli oslaví třicátiny.