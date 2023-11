Hokejbalová sezóna měla v říjnu opravdu nabytý kalendář, o čemž ví své především starší žáci „B“, které čekala hned pětice utkání. Z možných 15 bodů do tabulky navíc vydolovali pouhé tři a na říjen tak nebudou vzpomínat v dobrém. A zcela se nedařilo ani druhému výběru, který zvítězil také jen jednou. Na druhou stranu béčkaři v druhé polovině měsíce přetnuli šňůru proher a zapsali dvě jasné výhry.

Mladí berounští Kelti v akci (ve světlém). | Foto: Kelti Beroun

Béčko prolomilo ke konci měsíce sérii proher

Po těsné výhře nad Notorem, kterou řídilo bratrské duo Černých, čekalo béčkaře domácí utkání proti Spartě. Proti ní čtyřikrát vedli, přesto ale ze zápasu odešli pouze s bodem. Problematická byla především obranná fáze, v níž nebyli Kelti po celý zápas dostatečně důrazní a soupeři tak i díky tomu dokázali vždy srovnat. Lehkovážnost v defensivě se jim stala osudnou nakonec i v prodloužení, kdy se z dorážky prosadil podruhé v utkání Omrai.

A prohře se Kelti „B“ nevyvarovali ani proti Moribundusu, i přestože hned v čase 1:19 skóroval Chromek a vypadalo to, že si dojdou za třemi body, navíc dominovali ve střelbě. Efektivita však byla jednoznačně na straně soupeře, který využil téměř každé vážnější klopýtnutí Keltů v obraně a už v první třetině si vybudoval rozhodující vedení. To se domácí po celý zbytek duelu marně pokoušeli dohnat a vítězství tak nakonec putovalo na Kladno.

Výsledkovou krizi prolomila až vysoká výhra nad Deltou. Průběh zápasu určila v podstatě hned úvodní pětiminutovka, v níž Kelti soupeřova brankáře nešetřili a zasypali ho spoustou střel, z níž hned pět bylo gólových. Podobně efektivní kanonáda započala, po klidnější prostřední části, ještě jednou, a to ve 31. minutě, čímž B-tým potvrdil svoji dominanci a jasně zvítězil 13:1.

Zlepšenou formu následně potvrdil, když tři body zapsal i na hřišti v Novém Strašecí. Zde jako první skórovali právě domácí, ale o čtyři minuty později se o slovo přihlásili i střelci Keltů a stav postupně otočili ve svůj prospěch. Dobrý výkon podpořil v brance Vít Makovský, díky kterému skóre soupeřů zůstalo na jediném vstřeleném gólu. Utkání navíc ozdobila nevšední záležitost – po boku béčkařů se v něm poprvé v historii představila žena, a to konkrétně kapitánka Fretek Nikola Šlemarová.

Skalp přítele a poté dvě prohry

Velmi pikantní zápas se v Hlinkách odehrál ze začátku října. Proti sobě nastoupily dva keltské týmy starších žáků. Do zápasu lépe vstoupilo Áčko, které započalo gólový zápis a v 7. minutě dokonce vedlo už 2:0. Nicméně Béčko zvládlo vyrovnat a třetí dějství tak slibovalo napínavou podívanou. V posledních minutách byli ale silnější starší žáci „A“ a první keltské střetnutí letošní sezony tak skončilo jejich výhrou 6:2.

O týden později vyjeli starší žáci A do Ústí nad Labem a předem bylo jasné, že je nečeká nic lehkého. To se potvrdilo hned v úvodu zápasu, když Elba využila zaspání Keltů a během první třetiny si vybudovala pohodlný tříbrankový náskok. To berounský tým nakoplo a začal své soupeře gólově stíhat. Bohužel se mu však ani jednou nepodařilo dorovnat a stíhačka tak skončila prohrou 4:7.

Na závěr měsíce pak Kelti doma přivítali Rebel, s nímž si však nevěděli rady. Největší problémy jim dělala činnost v obranném pásmu, kde si hosté dělali, co chtěli, a i přes pět vstřelených branek tak prohráli 5:10.

Jedna výhra a čtyři prohry aneb říjen starších žáků B

Druhý celek straších žáků zahájil říjen výjezdem na hrací plochu v Hostivaři, kde se jim dlouhodobě nedaří, což se potvrdilo i tentokrát. Statisticky byl počet střel vyrovnaný, jejich proměňování bylo ale doménou domácích, kteří z nich vytěžili dvakrát více branek, a to rovnou osm.

Ve stejném týdnu pokračovali zápasem proti Chomutovu a jak je u starších žáků zvykem, zase z toho byla gólová přestřelka. Berounské opět potrápila koncovka, když sice výrazně střelecky dominovali, avšak dlouho toho nedokázali využít a vytvořit si komfortní náskok. To se povedlo až ve třetí třetině, kdy čtyřmi góly upravili skóre na konečných 7:4.

Po této výhře se zdálo, že se Béčku starších žáků blýská na lepší časy. Naděje jim ovšem hned v dalším zápase utnul, podobně jako áčku o týden později, Rebel. Proti němu tahali Berounští od začátku za kratší konec. Pražané je nepouštěli do výraznějších akcí a sami dominovali v útočné fázi. Kelti dokázali nelichotivého tenisového kanára korigovat až v samotném závěru, kdy se po nahození při vlastním oslabení prosadil Šmíd.

Volný víkend následně předznamenal, že budou mít mladí Kelti opět napilno v týdnu. Do Berouna přijel v úterý v podvečer Kert Park. V zahajovací patnáctiminutovce byl duel vyrovnaný a na góly si diváci museli počkat až do úvodní minuty druhé třetiny, kdy se vedení ujali hosté. Inkasovaná branka se ukázala jako zlomová – Kelti byli pasivnější, začali se herně propadat, na celkových pět branek soupeře dokázali odpovědět pouze jednou a museli tak zkousnout další prohru.

Matěj Taufer