Počasí závodníkům přálo, oproti minulým letům byla teplota nad nulou, cítit bylo i sluníčko, pouze místy běh znepříjemňoval studený vítr. Mezi muži se nejvíce dařilo Janu Procházkovi z Inov8teamu, který trať zdolal v čase 31:48 minut. O druhé místo se hodně bojovalo, když Milan Hochmut (Grill Míšov) předstihl bronzového Pavla Štěpáníka (AK Škoda Plzeň) o pouhou vteřinu. Osmý skončil nejlepší z našeho regionu Petr Širanec z Koněprus.

Mezi ženami se radovala Petra Landovská (OK Kamenice), který zdolala trať v čase 38:34. Na druhém místě doběhla o minutu později Nikola Krýdová (SK Sporting Příbram). Třetí v absolutním pořadí mezi ženami a první v kategorii od 35 do 44 let doběhla do cíle Michaela Riegerová hájící barvy Gymnázia Beroun.

Mezi 204 závodníky si zaběhl i domácí Stanislav Hnízdil, který si převzal číslo 48 a nastoupil do kategorie mužů 40 až 49 let. „Běželo se mi nad očekávání dobře. Trénuji tak třikrát až čtyřikrát v týdnu po cca deseti kilometrech,“ řekl po doběhu tratě stezky v Oseku, kterou zdolal za 40:54 minuty na šestnáctém místě ve své kategorii. „Umístění už v mém věku neřeším, důležitý je pro mě dobrý pocit z běhu a setkání se s kamarády, kteří také rádi běhají a sportují. Známých jsem v Oseku potkal skutečně dost,“ dodal Stanislav Hnízdil.