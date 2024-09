Ondřej Jícha dnes 15:37

Těsnou porážkou vstoupili do nové sezony Národní ligy – západ florbalisté Králova Dvora. Na půdě jednoho z aspirantů na postup do 1. ligy pražských Panthers si nechali favorita odskočit do vedení 4:1. Dvakrát se poté dotáhli na rozdíl jedné branky, avšak domácí si vedení pohlídali a zvítězili 5:4.