Ve čtyřech tréninkových jednotkách se Lubomír Růžička zaměřil na individuální činnosti jednotlivce, střelbu, týmovou spolupráci nebo herní kombinace. „Viděl jsem Kelty opět po dvou letech a musím říct, že se ohromně zlepšili. Jsem nadšený a příjemně překvapený, kam se za dva roky posunuli. Při posledním tréninkovém bloku byli sice na začátku unavení, ale pak se rozběhali a bylo to super,“ hodnotil novostrašecké hráče a hráčky Lubomír Růžička, který měl k dispozici děti z letošních kategorií U14 a U12. Zkušený kouč Kelty neustále povzbuzoval a vytvářel pozitivní atmosféru s tím, že chybování je přirozenou součástí procesu učení.

Během tří dnů KeltiI absolvovali také kondiční trénink s klubovou pohybovou specialistkou Kateřinou Tučkovou, která v Novém Strašecí provozuje úspěšné Studio Cvička. Do kondičního tréninku se svými postřehy a pochvalnými slovy zapojil i Lubomír Růžička. Tréninky a všechna cvičení brněnského kouče se vyznačovaly vysokou intenzitou a Kelti tak neměli šanci nic ošidit. „Trenér Růžička dětem všechno perfektně vysvětloval a každý snadno porozuměl jeho cvičením, v nichž převládaly herní formy. Naše mladé basketbalisty dokonale vtáhl do tréninkového procesu a oni nic nevypustili a celou dobu dávali tréninku maximum,“ říká hlavní klubový trenér Keltů Jaroslav Bílek.

Hráči byli nadšení a získali spoustu nových zkušeností a impulzů do dalších tréninků. V průběhu tří dnů se věnovali s trenérem Růžičkou nejen cvičením, ale užili si i několik basketbalových soutěží. „Bylo to super. Nejvíce mě bavila cvičení na rychlý protiútok a hodně mi pomohl trénink zaměřený na techniku střelby,“ řekl jeden z hráčů Ondřej Nikodým, který v soutěžních utkáních nastupuje za obě kategorie.

Trenéři Keltů měli příležitost s Lubomírem Růžičkou dlouze komunikovat a konzultovat s ním tréninkové formy a cvičení, jak je v tréninkovém procesu vhodně načasovat, a co nejúčelněji je využívat. Úspěšný kouč, který ještě jako teenager začínal trénovat u pardubické mládeže, stejně jako Kelti klade u dětí důraz na budování silné emoční vazby ke sportu a na vztah dítě – rodič – trenér. „Trenér Růžička nám ukázal celou řadu užitečných cvičení a tréninkových prvků, které rozhodně využijeme v našich trénincích. Dají se i různým způsobem měnit a variovat, takže nás jako trenéry perfektně vybavil do příštích měsíců. Bylo skvělé i sledovat, jakým způsobem v konkrétních situacích na děti působí a komunikuje s nimi. Máme velkou radost, že jsme s ním mohli strávit tři nesmírně plodné dny a naučit se zase něco nového. A to jak děti, tak i my trenéři,“ zhodnotil čas strávený s brněnským trenérem Jaroslav Bílek.

I když oficiální soutěže byly vzhledem k pandemii koronaviru ukončeny, KELTI mají před sebou v závěru června přátelské utkání v Benešově. Své týmy pak KELTI na konci června a v červenci vysílají na Dětskou tour 3x3 organizovanou Českou basketbalovou federací do Hradce Králové a Plzně.

Jakub Pláteník