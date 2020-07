„S průběhem dosavadních závodů jsme opravdu spokojeni. Těší nás velký zájem účastníků, který byl v Berouně dokonce rekordní,“ říká Tomáš Pravenec, ředitel komunikace pořádající agentury Petr Čech Sport.

Seriál Kolo pro život má za sebou nyní čtyři díly, ten pátý se uskuteční v sobotu 1. srpna na Šumavě.

Bikemaraton Beroun České spořitelny se v kalendáři závodů Kola pro život objevil vůbec poprvé, i přesto na start přilákal letošní rekordní počet účastníků, který činil 1526 cyklistických nadšenců. „Jsme rádi, že jsme mohli náš projekt rozšířit o novou lokalitu. Stáli jsme před těžkým rozhodnutím, zda přesunout seriál do Berouna již letos, ale nakonec se to vyplatilo. Čísla ukázala, že nový závod táhne bikery i rodiny s dětmi, ať už přímo z Berouna, či z druhé strany republiky,“ pochvaloval si Pravenec.

Na trati B se sešla tuzemská elita, 53kilometrovou trasu si nenechal ujít novopečený mistr ČR v olympijském cross-country a maratonu na horských kolech Ondřej Cink i jeho soupeř Martin Stošek, stříbrný z maratonu a bronzový z crossu. Tentokrát si závodníci pořadí v cíli vyměnili a mezi ně se dostal Jan Strož z Ethic Sport Cycling Teamu.

„Podle profilu trati jsem si vytipoval místa, kde by se dalo rozhodnout. Prakticky celý závod jsem se snažil držet v přední skupince. Jakmile přišel poslední kopec, tak jsem za to musel vzít a doufal jsem, že to bude stačit. Závěrečnou pětikilometrovou rovinku jsem si už pohlídal,“ řekl v cíli Stošek.

„Martin byl dnes nejsilnější, upřímně jsem na to neměl nohy. Je to pro mě něco trošku jiného než závod cross-country, ale bral jsem to jako super trénink,“ zhodnotil Cink.

Ani v kategorii žen nechyběly medailistky z červencových šampionátů. Pro triumf si dojela vítězka maratonu Jana Czeczinkarová, stříbro slavila šampionka z crossu Jitka Čábelická a bronz získala Jana Pichlíková, která tak zopakovala své umístění z maratonu.

Následující díl seriálu Trans Brdy s 211 se uskutečnil 25. července a zavedl cyklisty do okolí Dobříše. Celkem 1448 sportovců se představilo na třech závodních tratích, tradiční Family jízdě a juniorských závodech. Velkou výzvou byla 90kilometrová UCI trasa A, která do Brd přilákala i mezinárodní konkurenci. Nejlépe si s tratí s převýšením přes 2100 metrů poradil švýcarský závodník David Gysling, který ji dokončil v čase 03:18:04. Druhé místo vybojoval stříbrný z MČR v cross-country Jan Škarnitzl a těsně za ním dojel Jan Vastl.

Ženskou kategorii A ovládla Rakušanka Angelika Tatreiterová (03:57:56), která na stříbrnou Kláru Pavelkovou najela přes 20 minut. Bronzovou příčku vybojovala další z Rakušanek Karoline Neumüllerová.

Seriál Kolo pro život pokračuje pátým dílem již o nadcházejícím víkendu. Závodníky čeká tradiční akce Šumavský MTB maraton České spořitelny. Podrobnější informace ohledně závodů, včetně map a startovacích časů jsou k dispozici na webových stránkách seriálu www.kolopro.cz.