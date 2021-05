„K posunutí termínu jsme přistoupili na základě přetrvávajících omezení při pořádání sportovních akcí a nejistého vývoje této problematiky v dalších týdnech. Zároveň od začátku říkáme, že akce je nejen jedinečným závodem, ale především cyklistickým festivalem a oslavou sportu jako takového. Rádi bychom akci představili v jejím plném potenciálu. A pevně věříme, že srpen nám již tuto variantu dopřeje,“ okomentoval aktuální rozhodnutí David Trávníček, šéf pořádající agentury Petr Čech Sport.

O co v závodě jde?

Na jeden máte šanci stát se Saganem, Froomem nebo Contadorem. Je to závod o žlutý dres na 130 nebo 90 kilometrů, to už si rozhodnete sami. Jsou to vrchařské a sprinterské prémie o zelený a puntíkatý dres.

Ale může to být i pohodová vyjížďka s ochutnávkou francouzských specialit.

Záleží na každém jak to pojme.

Jede se z Prahy Strahova (u stadionu) přes Břevnov a Bílou Horu do Hostivice. Pak na Sobín, Břve a Ptice postupně k nám na Berounsko. Tam cyklisté vjedou drsným stoupákem na Podkozí a pokračují na Chyňavu a Chyňavskou hájovnu.

Pak zamíří na Kladensko, přes jehož okraj se dostanou na Lány a pokračují na Rakovnicko. Obloukem objedou vodní nádrž Klíčavu a čeká je starobylé Zbečno a pak další velká výzva, dlouhé stoupání na Sýkořici. To už skutečná trhavina a bude tam první vrchařská zkouška. Poté už se vydají opět na Berounsko, konkrétně na Nižbor a přes Beroun, Svatý Jan pod Skalou a Loděnici zpět na Prahu-západ (s další trhavinou tzv. Úhoničákem) a do cíle Praze.

Dlouhá trasa měří 126,4 kilometru a má převýšení 1494 metru. Je tedy určena pro zdatné cyklisty.

Ještě je připravena druhá, kratší trasa, která vynechává Rakovnicko (z Chyňavy rovnou zatočíte u hájovny na Nižbor). Měří 87,5 kilometru s převýšením 804 metru, takže ani tady se o lehké vyjížďce rozhodně hovořit nedá.

Přesto je na závod přihlášeno už 1700 cyklistů z celé republiky.

Základní otázky a odpovědi organizátorů k přeložení termínu akce L'Etape Czech Republic by Tour de France

Proč k přeložení akce došlo?

Proč jste tuto změnu neoznámili dříve?

Měli jsme maximální snahu uskutečnit akci v původním červnovém termínu – směrem k tomuto cíli bylo odvedeno velké množství práce. Vzhledem k přetrvávající nejasné epidemiologické situaci jsme již před měsícem informovali, že varianta srpnového náhradního termínu existuje, a právě konec dubna bude poslední možností změnu termínu provést. Pozdější termín oznámení změny by s sebou nesl velké množství ztracených nákladů, dřívější termín by popíral naši snahu uskutečnit akci v původním termínu.

Co mám dělat, pokud jsem přihlášen, ale v novém termínu se nemůžu zúčastnit?

Napište nám co nejdříve na email info@letapeczech.cz s žádostí o vrácení startovného. Nezapomeňte připojit číslo účtu, na který chcete peníze vrátit. Jako důvod odhlášení uveďte právě změnu termínu.

Co mám dělat, pokud jsem přihlášen, ale ještě nevím, zdali se budu moct závodu v novém termínu zúčastnit?

O bezplatné vrácení startovného můžete žádat nejpozději do 30 dnů před platným termínem závodu.

Nemoc či neplánované pracovní povinnosti mi týden před akcí zabrání se projektu účastnit. Mám nárok na vrácení startovného?

Posledním dnem pro možnost požádání o návrat startovného je 30 dnů do akce (tzn. 29. července 2021). Nicméně po tomto datu je možno ve spolupráci s našimi kolegy na informační lince/informačním mailu převést startovné na jiného kamaráda/nadšence.

Jsem přihlášen na původní termín a chci jet i v termínu novém. Je třeba cokoliv dělat?

Nemusíte dělat nic, automaticky Vaši registraci převedeme na nový termín. A samozřejmě byste měli začít trénovat

Jsem přihlášen a sháním na závodní víkend ubytování. Můžete mi prosím pomoct?

V tomto případě, prosíme, vyčkejte. Brzy představíme výhodnou nabídku pro přihlášené účastníky. Informace najdete ve svém emailu.

Trénuju jako blázen a rád bych se přehlásil z krátké trasy na dlouhou. Je to možné?

Je to samozřejmě možné. Stačí nám napsat e-mail a doplatit rozdíl v ceně.

Rád bych se přehlásil z dlouhé trasy na krátkou. Je to možné?

Možné to je – ideální variantou je dohodnout se na postupu s kolegy na informačním mailu.

Jak to bude s cenou startovného?

Platí naše stávající obchodní podmínky, nahlášený vývoj cen se samozřejmě posouvá společně s termínem konání akce. Aktuálně se startovné prodává za základní cenu 2590 Kč za krátkou trasu a 2 990 Kč za dlouhou trasu. Tuto cenu budeme držet do konce července, pak se startovné opět zvýší o 500 Kč.

Kolik lidí je přihlášených a je nějaký strop v počtu účastníků?

Přihlášeno je v tuto chvíli přes 1700 lidí, oficiální možné omezení počtu účastníků ze strany organizátorů nebo odpovědných autorit k dispozici aktuálně není. Věříme v účast cca 2500 cyklistů.

Budou se nějak měnit trasy?

Změny naplánovaných tras nepředpokládáme, ale nemůžeme je ani vyloučit vzhledem k plánovaným rekonstrukcím silničních komunikací. Jsme v kontaktu se všemi obcemi a dalšími spolupracujícími stranami (Policie ČR, Středočeský kraj apod.) a o případných změnách budeme s předstihem informovat.

Je 28. srpna finální termín?

Věříme, že ano. Veškeré naše síly nyní napneme na bezproblémovou organizaci srpnového termínu. Všechny proměnné však samozřejmě ovlivnit nemůžeme a na aktuální epidemickou situaci a související platná opatření budeme připraveni reagovat. Nemůžeme v tuto chvíli striktně vyloučit, že by závod probíhal v upravených podmínkách, koneckonců různé postupy jsme si vyzkoušeli v loňské sezoně při závodech seriálu Kolo pro život. Prioritou je však pořádání akce v maximálním možném rozsahu. Pokud by snad pořádání sportovních akcí nebylo ani v srpnu možné, přistoupilo by se k přesunu závodu na rok 2022.