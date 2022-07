Jeho oddílový kolega Adam Baštýř sice na stupně vítězů nedosáhl, ale umístil se několikrát v bodované Top10 ( 6. - 100m kraul, 7. - 200m kraul, 9. - 200m znak a 12. 200m polohový závod). V konečném hodnocení všech sportů se Středočeský kraj se součtem bodů umístil na třetím místě.

LETNÍ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Poslední červnový týden (30.6. - 3.7.2022), kdy děti dostávaly vysvědčení a některé již odjížděly na tábory nebo dovolenou s rodiči, měli plavci svůj vrchol letní sezóny - Letní Mistrovství ČR open, které proběhlo v Praze - Podolí pod širým nebem. Do hlavního města se sjelo 444 závodníků z 80 oddílů z celé republiky a představila se zde celá elita českého plavání, jako například Barbora Seemanová, Simona Kubová, Jan Micka a další.

Spáčil zažil v Kroměříži medailové žně

Na prestižní závody této sezóny se podařilo kvalifikovat, také sedmi plavcům Lokomotivy Beroun, kterou reprezentovali svěřenci A. Pokorné a V. Seemana: Tomáš Míka, Tomáš Ludvík, Lukáš Uxa, Jan Valečka, Dominik Plhal a Martin Hončík. Jediná zástupkyně za děvčata Zuzana Křížová k závodu ze zdravotních důvodů nenastoupila.

Tomáš Míka na jeho oblíbené trati 100 metrů volný způsob vybojoval v nádherném souboji o bronz bohužel nepopulární čtvrté místo o takzvaný "dohmat". Další umístění bylo: 9. 50 metrů kraulem, 25. - 100 metrů motýlek, 22. 50 metrů motýlek a 44. na kraulařské dvoustovce. Ovšem přestože Tom na medaili nedosáhl, tak do Berouna putovaly tři medaile díky Tomáši Ludvíkovi, který trénuje ve VSC Victoria Praha, ale pořád je členem berounského oddílu a snaží se pro něj získávat cenné kovy. V závodě na 100 a 200 metrů získal dvě stříbrné a 400 metrů polohový závod bronzovou medaili. Dalším, komu se podařilo probojovat do finále byl Jan Valečka, který skončil na krásném 7. místě na 200 metrů motýlek s osobním rekordem ( 16. - 100 M, 17. - 200 polohový závod, 29 na 50M a 20. - 400PZ). Ostatní, kteří se do Top10 nedostali měli radost alespoň z osobních rekordů.