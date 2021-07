Konkurence byla velkái tím, že se soutěžilo pouze v otevřené kategorii, a tak si dorostenci mohli porovnat síly s dospělými plavci. Plavci Berouna si vedli velmi dobře i přes velkou pauzu, která je tížila až do května.

I přesto úspěšně zabojovali a vybojovali hned pět medailí. „To je úžasné, nečekané se stalo skutečností. Berounská ´lokomotiva´ byla rozjetá a všichni jeli na maximum,“ radovala se další trenérka Simona Pokorná.

Známa bratrská dvojka David a Tomáš Ludvíkovi se utkali ve finále na 200 metrů znak, v jejich nejoblíbenější disciplíně. A oba obsadili stupně vítězů. David si vyskočil pro bronzovou medaili, Tomáš pro stříbrnou.

Ani v dalším závodě se Tomáš konkurence nezalekl a doplaval si pro druhou stříbrnou medaili na 400 metrů polohový závod.

David si po vzoru svého bratra vyplaval ještě další tři finále, nejlépe byl sedmý na 100 metrů znak.

Dalším skvělým závodníkem je Tomáš Míka, který se dostal do finále na 50 a 100 metrů volný způsob. Na kratší trati zaplaval osobní rekord jak v dopoledních rozplavbách, tak poté i v odpoledním finále, ve kterém byl dvanáctý. V ostatních disciplínách sice na finále nedosáhl, ale udělal si alespoň osobní rekordy.

Z mladších ročníků se na mistrovství ČR ukázali a probojovali do finále dva už ostřílení plavci a to Štěpán Palata a Jan Valečka. Štěpán si v rozplavbách vedl velmi dobře a svými výkony se probojoval do finále na 200 metrů motýlek, kde skončil čtrnáctý. Honza se také probojoval i přes velkou konkurenci do finálového bloku, kde si zaplaval 200 metrů polohový závod a skončil šestnáctý.

Velmi dobře se předvedl ve všech závodech, kdy si z osmi startů odvezl šest osobních rekordů i přes dlouhou plaveckou pauzu ukázal kvalitu.

Lukáš Uxa si odvezl tři osobní rekordy, a to na 50 metrů prsa , 100 a 200 metrů motýl. Zuzka Křížová jako nejmladší z výpravy patřilai mezi nejmladší ročníkyz celého mistrovství ČR Open. Zaplavala dva osobní rekordy na 50 metrů prsaa 100 metrů volný způsob.

Nejemotivnějším závodem byly štafety, kde se berounská štafeta nečekaně umístila ve velkém a napínavém souboji dokonce dvakrát na stříbrné pozici. „To je velká radost pro oddíl, protože už v pátek štafeta 4x100 metrů volný způsob ve složení Tomáš Ludvík, David Ludvík, Štěpán Palata a finišman Tomáš Míka dohmátla pro stříbrnou medaili,“ těšilo nadšenou Simonu Pokornou.

Plavci však neusnuli na vavřínech a hned v sobotu potvrdili svou dobrou formu na 4x200 metrů volný způsob, kde ve stejném složení, ale v jiném pořadí opět doplavali pro stříbro. Jako první rozjížděl velmi dobře štafetu Tomáš Ludvík, poté do vody skočil ostřílený Tomáš Míka, Štěpán Palata se objevil ve vodě jako třetí a finišoval úspěšně David Ludvík.

Simona POKORNÁ