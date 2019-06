Světová skateboardingová elita přijede do Berouna v sobotu

Beroun /FOTOGALERIE/ - Příznivci skateboardingu se dočkají skutečného svátku. V sobotu 22. června od 10 hodin v berounském skateparku se totiž odehrají skateboardingové závody GrandPrix Beroun, a to již podesáté. Lidé tak uvidí, co na skateboardu dokáže světová elita; a to ve sportu, který bude v roce 2020 poprvé součástí olympijských her.

A existuje zde šance, že právě na těchto hrách v Tokiu uvidíme Tomáše Vintra z Berouna, který je předním českým profesionálním skateboardistou; současné také pořadatelem GrandPrix. Ten závodí již více jak 15 let po celém světě. Beroun má podle jeho slov pro tuto soutěž ideální polohu. „Je pouhých 20 kilometrů od letiště v Praze, kam létají spoje z doslova celého světa. Celý berounský okres je jedním z nejhezčích v celé České republice,“ vysvětlil Tomáš Vintr, proč se tato elitní soutěž koná na Berounsku. Celosvětový exkluzivní skateboarding zaplní berounské náměstí Přečíst článek › Nejvíce se podle svých slov těší na posouvání hranic, co je na skateboardu možné. „Jedná se o jubilejní, 10. ročník akce, proto se těším na oslavy tohoto kulatého výročí. Po závodě přichází na řadu ještě hiphop hudební festival, na kterém vystoupí známí interpreti a kapely a poté samozřejmě legendární GrandPrix Beroun afterparty, která je každoročně nezapomenutelná,“ naznačil. Vystoupí tak Kapitán Demo a slovenská star Ego. Domácí jezdci mají podle organizátora velké šance na úspěch. Vloni se podařilo uspět téměř domácímu jezdci Richardovi Turymu na 2. místě, Maxim Habanec byl na třetím místě. „Mým osobním tipem je letos Rišo Tury ze Slovenska, neboť jeho skateboardové dovednosti jsou vskutku na světové extra úrovni a věřím mu i pro olympiádu v Tokiu již v červnu 2020,“ řekl Tomáš Vintr. Nominovat lidi na Cenu města Berouna můžete do konce června Přečíst článek ›

Autor: Jakub Šťástka