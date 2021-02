Tenista Tomáš Macháč po karanténě konečně půjde do akce

Po přísné karanténě v Austrálii, do které byl umístěn český tenista Tomáš Macháč (197. na žebříčku ATP) po příletu do Melbourne, se konečně dostane na kurt. Hráč Sparty Praha se zapojí do přípravného turnaje ATP před grandslamovým Australian Open. Je jím ATP 250 Murray River Open, který začne v pondělí 1. února.

Tomáš Macháč uspěl v kvalifikaci AO | Foto: archív tenisty

V prvním kole mu budou doma v Berouně, ale i jinde, držet palce proti Jamesi Duckworthovi (104.). Utkání je na programu v noci z pondělí na úterý od půl jedné. Snad nebude na Macháčovi tolik znát tréninková pauza.