V nebývale náročných podmínkách odstartoval 5. ročník Tipsport Czech Ladies Open. Turnaj Ladies European Tour na hřišti Royal Beroun Golf Clubu začal ve větru, který v odpoledních hodinách sílil a výrazně se podepsal na skóre.

Po prvním dnu Tipsport Czech Ladies Open vede Ana Dawson. | Foto: Premier Sports

Jen pět hráček se dostalo pod 70 ran a dalších třináct pod par hřiště. Ještě devět golfistek mělo přesně par, takže do skóre 72 se vešlo celkově pouze 27 žen ze 132 startujících.

Česká jména lze najít od 28. místa, o které se na skóre 73 (+1) dělí trojice domácích: amatérky Denisa Vodičková a Patricie Mackové, které loni skončily v Top 20, a profesionálka Kateřina Vlašínová. Výsledek (74 (+2) zahrály dvě členky LET, obhájkyně berounského titulu Jana Melichová a také Tereza Melecká.

Na výsledku 75 (+3) se sešly dva překvapivé póly: loni v turnaji druhá a největší favoritka pro letošek Klára Davidson Spilková a také nejmladší startující, 16letá amatérka z domácího klubu Miriam Barcalová. Česká jednička byla dokonce po 12. jamce na 4 nad, než si pomohla jediným birdie dne na pětiparové patnáctce. Stejný výsledek měly také Kristýna Napoleaová, vítězka předchozího German Open, a Sára Kousková, loňská šampionka LET Access Series.

Sobota bude pro fotbalové fajnšmekry výživná. Hrají i ligisté po dvaceti letech

Výsledky dalších českých hráček: Šideri Váňová 76, Tereza Koželuhová a Dominika Burdová (Am) 77, Lucie Váchová (Am) a Natálie Saint Germain (Am) 78 a Eva Koželuhová 84.

Po prvním kole vede Ana Dawson, první členka LET z Isle of Man, která zahrála 68 (-4) i s triple bogey na 16. jamce. Dvaadvacetiletá profesionálka ovšem měla také dva eagly, na pětiparové sedmičce, a dokonce na čtyřparové třináctce, kde zahrála druhou ránu ze 130 metrů do jamky.

O 2. místo se na 69 (-3) dělí čtyři hráčky: druhá v letošním pořadí Race to Costa del Sol, Španělka Ana Pelaez, jež měla čtyři birdie za sebou od čtrnáctky do sedmnáctky, dále Francouzka Celine Herbin, Finka Ursula Wikström a Indka Diksha Dagar. Ozdobou dne byla hole-in-one, kterou zahrála Švédka Louise Stahle na tříparové jamce číslo 11 sedmičkou železem. A to po roce, kdy měla eso na stejné jamce, kde ovšem loni odpalovala devítkou.

Tipsport Czech Ladies Open pokračuje 2. kolem v sobotu 24. června (přímý přenos O2 TV Sport od 10:00 do 14:00) a po cutu finále v neděli 25. června (O2 TV Sport od 11:00 do 16:00).

Více informací naleznete na stránkách www.czechladiesopen.cz.