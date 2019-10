Theophilos, jehož vlastníkem je Dostihový klub iSport-Váňa čítající kolem stovky majitelů, startoval poprvé.

„Děkuju panu Váňovi a paní Váňové, udělala s ním obrovskou práci, s takovým nevyzpytatelným zmetkem a teď je z něj šampion,“ řekl v cíli pro Českou televizi Bartoš, který slavný dostih vyhrál potřetí. V roce 2006 slavil s Decent Fellowem a o dva roky později se Sixteen. Josef Váňa dosáhl na jedenáctý triumf v roli trenéra, byť neposlušného koně měla v péči hlavně jeho žena.

„Je to nejvíc, co mi ten kůň mohl v životě vrátit. Byla to každodenní pětiletá práce. Každý den na něm člověk seděl. Poslední rok nám k tomu pomohly i písničky mistra Karla Gotta,“ neskrývala se slzami v očích Pavla Váňová.

Do letošního ročníku nakonec vyrazilo dvacet koní. Tiep de L’Est neprošel zdravotní prohlídkou a ze startovní listiny byl vyřazen. Start se povedl až napodruhé. „Pro mě to bylo to nejhorší. Na nervy…,“ hlásil Josef Bartoš. „Ale nakonec jsme si to místo našli,“ dodal. Obávaný Taxisův příkop, třetí překážku, doslova přelétli.

Taxis nezvládli čtyři koně

„Zvládl ho perfektně. Jak říká pan Váňa: Dobře připravený kůň to skočí jako malinu,“ chválil Bartoš. Ikonický skok naopak nezvládl Tzigane du Berlais a další tři koně, například Ribelino, vítěz z roku 2015.

Tempo 6900 metrů dlouhé steeplechase táhl Bridgeur s Jaroslavem Myškou, zaváhali až na Havlově skoku a žokej potom osmiletého ryzáka z dostihu stáhl.

Rozhodovalo se na posledních proutěných překážkách a v cílové rovince. S trojicí Theophilos, Stretton a Chicname du Cotte se pral ještě Ange Guardian, další z favoritů, který byl dlouho poslední.

„Nebylo to připravený. Tak jsem to zkusil asi šest set metrů před cílem. Na koně jsem křičel: Theo běž, Theo běž, jak mi poradila paní Váňová. A on šel a dokázal to,“ líčil Bartoš. Do závodu dal všechno. „Fyzicky jsem úplně vyndanej,“ dodal osmatřicetiletý žokej, který před čtrnácti dny ovládl největší překážkový dostih v Itálii Gran Premio di Merano. A jako první český jezdec v historii vyhrál oba slavné podniky v jednom roce.