Na hřišti Beroun GC se podruhé uskuteční vrcholný podnik profesionální Ladies European Tour, a to od pátku 25. června do neděle 27. června.

Celkem 132 profesionáleka amatérek z celého světaa všech jeho kontinentů se utká na tři soutěžní kola po 18 jamkách ve hře na rány,s cutem (postupem) pro top 60 po druhém kole do finále. Prize money turnaje je 200 000 eur.

DOMÁCÍ NADĚJE

Stále rostoucí kvalita českého golfu se projeví také v samotném obsazení celkově pátého turnaje sezony okruhu LET. Diváci se mohou těšit na start nejméně desítky domácích golfistek, po pěti profesionálkách i amatérkách.

PROFESIONÁLKY

České profesionálky budou reprezentovat Kateřina Vlašínová, Kristýna Napoleaová, Eva Koželuhová a Šideri Váňová. A nakonec také Lucie Hinnerová, jejíž start závisel na naplnění pole zahraničními hráčkami.

AMATÉRKY

Z českých amatérek se ukáže Sára Kousková, nedávná vítězka profesionáního turnaje LET Access Series na Konopišti a loni v Berouně dvacátá, po skvělém finále za 67 ran. Dále to bude talentovaná Tereza Koželuhová, která v květnu na turnaji LET v Itálii prošla cutem a obsadila 35. místo mezi evropskou elitou, stejně jako loni postoupila do finálového kola v Berouně.

Startuje také Tereza Melecká, jež na domácí LET Access letos obsadila po dvou druhých místech třetí příčku, a rovněž další studentky amerických univerzit, Patricie Macková a Jana Melichová. Na čekací listině je ještě Kristýna Frýdlová.

Na každý pád diváci, ať už na místě, nebo při přímých přenosech O2 TV Sport, uvidí špičkové sportovní klání. Flighty s nejlepšími zahraničními a českými hráčkami by měly být na hřišti v pátek od 14 do 19 h, v sobotu od 9 do 14 h. Vyvrcholení turnaje v neděli 27. června bude mezi 11. a 15. h. Jde o jedno z nejkvalitnějších obsazení prestižního evropského turnaje série LET z hlediska domácího pořadatele.

ZAHRANIČNÍ HVĚZDY

Poprvé v profesionální kariéře se na českém hřišti představí Sandra Gal. Narodila se českým rodičům v Německu, vystudovala University of Florida a je vítězkou na LPGA (Kia Classic 2011), stejně jako bývalou členkou týmu Evropy v Solheim Cupu (2011 – vítězství – a 2015). Nedávno získala americké občanství a po delší nemoci se bude pokoušet vrátit do turnajového rytmu právě startem v Berouně, kde trénuje, pokud pobývá v Praze. Sandra reprezentovala Německo na OH 2016 v Riu. Mluví stále výborně česky a do země svých rodičů se často vrací, stejně jako další startující Němka českého původu, Franziska Friedrich.

DALŠÍ JMÉNA…

Nejžhavější formu posledních dní ukazuje mladičká Slovinka Pia Babnik (17): už loni v Berouně skončila osmá a letos je to vítězka posledního turnaje LET, Jabra Ladies Open ve Francii. Tam se prosadily i celkově druhá Angličanka Annabel Dimmock a rovněž jako třetí Finka Saana Nuutinen, loniv Berouně rovněž třetí v konečném pořadí. O třetí místo se ve Francii dělila další startující v Berouně, Němka Olivia Cowan, zatímco na šestém skončila Rakušanka Christine Wolf – loni druháv Berouně.

V Berouně opět nebude chybět Carly Booth (Skotsko), vítězka prvního ročníku turnaje ještě z Karlštejna, stejně jako další šampionky LET. Z minulé sezony to jsou Stephanie Kyriacou (Austrálie), Becky Morgan (Wales), Nuria Iturrioz (Španělsko), Mariane Skarpnord (Norsko), Diksha Daggar (Indie) a Atthaya Titticul (Thajsko).

Turnajovými vítězkami z předchozích sezon (do 2019) jsou Camilla Lennarth a Linda Wessberg (obě Švédsko) či Hannah Burke a Florentyna Parker (obě Anglie). Další Angličanka, Gabriela Cowley, je letošní dvojnásobnou šampionkou z Rose Series.

Turnaj se bude konat od pátku do neděle a flightys nejlepšími zahraničními a českými hráčkami by měly být na hřišti v pátek od 14 do 19, v sobotu od 9 do 14 hodin. Nedělní vyvrcholení turnaje bude mezi 11. a 15. hodinou. Jde o jedno z nejkvalitnějších obsazení prestižního evropského turnaje série LET z hlediska domácího pořadatele. Výkony golfových hvězd budou moci sledovat diváci přímo v místě turnaje.

Další informace najdete ZDE