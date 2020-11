David v Polsku trénoval s reprezentačním družstvem ČR a Tomáš s Vysokoškolským sportovním centrem. Oba byli rádi, že mohou absolvovat soustředění a v nelehké době se dostat alespoň na nějaký čas do bazénu. Jak se říká: plavec bez vody je jako ryba na suchu. Vyvrcholením soustředění byly závody, které se konaly 13.-14. listopadu v Osvětimi, kde naši uspěli.

Velmi dobře si vedl Tomáš který v kategorii 17 let a starší získal bronz na 100 a 200 metrů znak, k bronzovým medailím přidal ještě nepopulární čtvrté místo na 400 metrů volný způsob. Jeho bratr David ve stejné kategorii nezůstal pozadu, když skončil na 50 metrů znak na čtvrtém místě, na 100 a 200 metrů znak získal páté místo a desáté místo si vyplaval na 200 metrů polohový závod.

Mnohem těžší to mají ostatní plavci z oddílu Lokomotivy, kteří sice nezahálí a využívají suché přípravy venku podle zvýšených hygienických opatření popř. v domácím prostředí podle tréninkových plánů, které jim trenérka Simona Pokorná posílá každý den. "Ale také by rádi už plavali v bazénu. Nyní si můžeme jen držet palce, aby nám bazény co nejdříve otevřeli a všichni plavci mohli plavat," doufá za všechny členy Lokomotivy Simona Pokorná.