Nominace na Davis Cup, úspěchy v juniorech. I přesto se doposud o berounském tenistovi Tomáši Macháčovi bavili převážně hodně zasvěcení. Postupem do prvního kola a předvedeným výkonem v něm zaujal i prosté sledovače sportu.

Přitom vůbec nemusel v Paříži startovat. „Úplně jsem nepočítal s tím, že se sem dostanu. Jel jsem to zkusit a jsem nadšený, že jsem tady mohl účinkovat,“ komentoval své dosazení do kvalifikačního pavouka Macháč pro tenisovysvet.cz. Když pak postoupil do prvního kola grandslamového turnaje, všichni zpozorněli.