Lukáš Uxa startoval v devíti disciplínách a to 50, 100 a 200 metrů prsa, 50, 100 a 200 metrů znak, 50 metrů motýl a 200 metrů polohový závod. Lukáš si mistrovství velmi užil, když se několikrát dostal do Top 10 a vybojoval si i osobní rekordy.

Štěpán Palata si zaplaval pět disciplín a všechny disciplíny zvládl ve svých osobních rekordech. Pokaždé pronikl do finálových bloků, ve kterých bojoval ze všech sil. Bral dvakrát smolné čtvrté místo a to na 50 metrů volný způsob a 200 metrů motýl, kde mu medaile utekla vždy o tak zvaný "dohmat ". Páté místo přidal na 100 metrů motýl a dvakrát šesté místo na 50 metrů motýl a 100 metrů volný způsob.

Jeho nejoblíbenější závod, jeden z nejtěžších celkově, se plaval v neděli a to 400 metrů polohový závod. V neuvěřitelně napínavém závodě získal Valečka titul vicemistra ČR a došel si na stupně vítězů pro stříbrnou medaili. Ve finále na 200 metrů polohový závod a 50 metrů motýl se umístil na osmé příčce.

Dalším medailistou je již velmi známý plavec Lokotky a nyní i nový vicemistr České republiky Jan Valečka který si na mistrovství ČR zaplaval sedm disciplín a z toho se probojoval pětkrát do finálového bloku. Hned v pátečním finále si Honza zaplaval jeho velmi oblíbenou disciplínu 100 metrů motýl, ve kterém s osobním rekordem si vyplaval bronzovou medaili. Dále pokračoval v sobotu, kde plaval 200 metrů motýl a ve velmi krásném závodě si dohmátl opět pro bronzovou medaili.

Nejlepším plavcem oddílu ze starších juniorů a zároveň novým Mistrem České republiky se stal Tomáš Míka, který se v pátečních rozplavbách kvalifikoval z první příčky, a zároveň se svým osobním rekordem, do odpoledního finále. Ve tom pak ukázal velkou bojovnost a ve velmi napínavém závodě si dohmátl pro zlatou medaili na 50 metrů volný způsob. Tomáš však nezůstal jen u jedné medaile. V nedělním finále na 100 metrů volný způsob si v osobním rekordu dohmátl pro bronz. "Předvedl neuvěřitelné výkony, které si zasloužil za svou píli po celou dobu tréninkové přípravy," těšilo trenérku Simonu Pokornou.

O uplynulém víkendu se konalo Letní mistrovství České republiky juniorů v plavání na podolském stadionu v Praze. Díky vládním opatřením se musel vrchol sezóny dorostenců posunout z června na září a příprava plavců byla velmi náročná. Do Podolí se sjeli všichni nejlepší junioři z celé republiky, a tak konkurence byla veliká, přesto borci Lokomotivy Beroun ukázali dobrou formu a odhodlání. Tomáš Míka se stal dokonce mistrem republiky, medaili má také Jan Valečka.

