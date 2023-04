Ve dne 7. – 9. dubna dva nejlepší berounští plavci Tomáš Ludvík a Tomáš Míka odjeli reprezentovat vlajku Lokomotivy Beroun a České republiky na mezinárodní závody do Eindhovenu v Nizozemsku. Na tento plavecký svátek se sjeli borci ze všech koutů světa včetně české špičky.

Výprava LoBe v Ostravě: zleva M. Synek, B. Zítková, Z. Křížová, A. Říhová, D. Plhal a A. Baštýř.

Ludvík i Míka se reprezentace zhostili s velkým nasazením, tak, aby splnili limity do reprezentačních družstev na sezonu 2023-24. Tomáš Ludvík se dostal hned do tří finálových bloků, a to na 400 metrů volný způsob, 100 a 200 znak. Nejlepší umístění dosáhl na dvoustovce znak, kdy byl čtvrtý. Tedy i smůla, navíc mu unikl i limit.

Tomáš Míka se ve svých čtyřech disciplínách probojoval do finále dvakrát na 50 a 100 metrů volný způsob. Do obou nastupoval s tím, že se popere o postup do finále a hlavně o limit do reprezentačního družstva ČR. Nejlépe si vedl na stovce, kde se mu v napínavém závodě povedlo z dopoledních rozplaveb postoupit jako devátý. Ve finále zabojoval a po dohmatu se mohl radovat, když časem 0:50,61 splnil vytoužený limit a celkově obsadil šesté místo.

O uplynulém víkendu 14. – 16. dubna se konalo 1. kolo Českého poháru v Ostravě. Tam se kvalifikovalo 373 plavců z 81 oddílů nejen z České republiky, ale i ze Slovenska a Polska. Pod vedením trenérky Anety Pokorné se závodů zúčastnilo několik kvalifikovaných plavců Lokomotivy - Adam Baštýř, Dominik Plhal, Matouš Synek, Zuzana Křížová, Adriana Říhová a Barbora Zítková. Nejlépe se umístil Matouš Synek, který se dostal v sobotu do finálové rozplavby na 1500 metrů volný způsob a vybojoval si v kategorii Open deváté místo . V nedělním závodě na 400 metrů volný způsob dohmátl pro nádherné čtvrté místo (20.200K, 24.200PZ, 40.100K, 63.50M,46.100M).

Zuzana Křížová se probojovala do finále B na 100 metrů motýl s 9 nejlepším časem závodů (17. 100K, 28. 200PZ, 21. 200K,39. 100Z, 26. 50M). Dominik Plhal se také svým výkonem dostal do finále B na 100 a 200 metrů volný způsob s dvanáctým nejlepším časem (25. 100P, 31.100M, 32.50M). Ostatní berounští závodníci na Top umístění v první dvacítce sice nedosáhli, ale získali zkušenosti z velkých závodů a vytvořili si spoustu osobních rekordů.

Borci LoBe v nizozemském Eidhovenu: zleva T. Ludvík a T. Míka.