Tomáši Treglerovi zbývá v dresu HB Ostrov už jen zvládnout finále. Nejprve Tregler a jeho spoluhráči museli překonat v semifinále celek TTC Ostrava.

Povolit, přitáhnout a uškrtit. Přesně podle tohoto scénáře stolní tenisté HB Ostrov sťali v prvním semifinálovém duelu play-off extraligy soupeře z Ostravy. Tomáš Tregler nejprve prohrál s Keprlíkem 1:3, Delinčáka už zdolal 3:0. Jeho tým vyhrál 3:1.

TTC Ostrava v prvním semifinále překvapil nasazením hráčů. Na pozici dvě ukryl svého nejlepšího Jakuba Kleprlíka. Ten tedy začínal celý zápas. „Chtěli jsme soupeře zaskočit,“ svěřil se po duelu kouč hostů Tomáš Demek.

Zpočátku to vypadalo, že to byl sebevražedný tah. Domácí Tomáš Tregler navazoval na tři vyhrané duely ze série proti Hodonínu. Vyhrál první set, v tom druhém vedl už 9:3. Jenže pak to přišlo. Jakub Kleprlík to nezabalil, zlepšil se a domácí hráč usnul na vavřínech. Set ztratil. „Nedokázal jsem to dotáhnout do konce. Tohle by se v play-off nemělo stávat. Musím si z toho vzít ponaučení,“ sypala si popel na hlavu jindy velká opora HB Ostrov.

Hostující hráč chytil příležitost za pačesy, další dva sety ovládl. Šokovaný Tregler marně hledal ztracený rytmus. „Hrál dobře takticky. Údery mě nacházel tam, kde to nemám rád. Musím si teď sednout k videu a něco změnit,“ líčil Tregler.

Sám si pak s Delinčákem poradil ve třech setech a celé utkání ukončil. „Tomáš není typem hráče, kterého by jedna prohra položila. Naopak je takový, že se snaží co nejvíce pomoci týmu. To platilo i v tomto případě,“ chválil úspěšný reparát svého svěřence trenér Bohumil Vožický.

V odvetě v Ostravě Tomáš Tregler napoprvé opět prohrál s Olivaresem 1:3, ale celý duel pečetil výhrou nad Kleprlíkem 3:1.

V prvním duelu Chilan Olivares posílal jednu topspinovou bombu přes síťku za druhou, přehrál Tomáše Treglera. „Nevím, jestli přešel na jiný druh potahů, každopádně se hodně zlepšil. Byl to úplně jiný hráč, než jakého jsem ho znal před rokem,“ kroutil hlavou trenér Bohumil Vožický.

O osudu zápasu i celé série rozhodla bitva týmových jedniček. Opět byly potřeba čtyři sety, k radosti v brodském táboře Tregler přehrál Kleprlíka. „Popravdě ani nevím, co rozhodlo. Máme to teď vyrovnané. Jsem rád, že jsem to zvládl,“ svěřil se Tomáš Tregler.

Ostrov zdolal Ostravu 2:0 na zápasy. Po havlíčkobrodském týmu se do závěrečného boje o titul probojovalo družstvo KT Praha. Finálová série o titul mistra republiky se bude opět hrát na dvě vítězná utkání a začne v polovině května.