Stolní tenista Tomáš Tregler, který je oporou lídra extraligy HB Ostrov, přitom vzešel z vesnického klubu.

Nejdřív si pinkal o zeď

Pálku vzal poprvé do ruky doma v Hudlicích, kde žije zhruba dvanáct set obyvatel. „Přivedl mě k tomu kamarád. Zajímal jsem se o to, kam jde. Řekl, že na trénink ping-pongu, tak mě vzal s sebou. To mi bylo osm let,“ svěřil se třicetiletý hráč, který za stolem obdivuje Vladimira Samsonova či Timo Bolla a k prvním úderům do míčku doplnil: „Nejdřív jsem si tam pinkal o zeď, pak mě vzali za stůl.“

Bezpochyby talentovaný hráč vydržel ve vesnickém klubu relativně dlouho. Za Sokol ale hrál jen zápasy. Na tréninky brzy začal jezdit do Kladna. „V Hudlicích jsme sice měli trenéra, ale prvním skutečným, který mě systematicky vedl, byl Josef Plachý. Otec Pepy, současného trenéra české reprezentace mužů. Jezdil jsem tam třikrát v týdnu,“ vzpomenul.

Přestup do El Niňa

Klub v Hudlicích mu byl ale za čtyři roky už malý. „Bylo mi nějakých dvanáct, když jsem přestoupil do Prahy do El Niňa,“ přidal další kapitolu svého sportovního i životního příběhu. V elitním českém klubu už narazil na hráče, kteří to později dotáhli daleko. „Vzpomínám na Matěje Urbánka, Zdeňka Zaspala. Byly jsme hodně silná skupina, jeden jsme táhli druhého nahoru,“ ohlédl se za roky na přelomu žákovské a dorostenecké kategorie.

Tam už začal vnímat i své současné spoluhráče. Většina hráčů z aktuálního kádru HB Ostrov totiž El Niněm prošla. „Pamatuji si Dimu Prokopcova. Jen nevím, jestli nepřišel až tak dva nebo tři roky po mě. Michal Obešlo se k nám připojil jako šestnáctiletý,“ vyjmenoval souputníky.

Tituly ze tří klubů

Sportovní hvězda Tomáše Treglera se naplno rozzářila v roce 2008, kdy vyhrál evropský juniorský turnaj TOP 10. „To mě nakoplo, ale přechod do mužů není snadný pro nikoho. Já měl tu výhodu, že jsem měl vždy šanci trénovat s těmi lepšími,“ svěřil se sběratel extraligových titulů.

Tři má v barvách EL Niňa, ke dvěma pomohl TTC Ostrava a dvakrát zvedal pohár nad hlavu jako hráč HB Ostrov.

Útok na další zlato

Letos na Vysočině usiluje Tregler o zkompletování hattricku. Čtyři kola před koncem základní části extraligy bylo rozhodnuto o tom, že stolní tenisté HB Ostrov půjdou do play-off z nejvýhodnější pozice. Čtrnáctá výhra v řadě jim už s jistotou zajistila první příčku.

Další dvě výhry přidal havlíčkobrodský tým o víkendu a Tomáš Tregler byl stěžejním článkem týmu. Nejprve HB Ostrov zdolal El Niňo 3:0, kdy dokonal výhru, přičemž se jako klíčový ukázal třetí set. V něm jeho soupeř, Slovák Jakub Zelinka, vedl už 10:7, havlíčkobrodský hráč ale ukázal pevné nervy. Odvrátil tři setboly a po sérii výhod vyhrál 14:12.

Následně poslal fantastický Tregler do kolen KT Praha. V duelu s Martinem Olejníkem sice ztratil druhý set, ale ve zbylých soupeře přetlačil, takže Havlíčkův Brod vedl 2:0. Pak však Radek Skála podlehl Tomáši Pavelkovi, ale drama se nekonalo. Ve velké pohodě hrající Tomáš Tregler zápas ukončil. Martinu Koblížkovi nedal ani tu nejmenší šanci a rychle vyhrál ve třech setech.

Do konce zbývají dvě kola, přenese si Tomáš Tregler pohodu i do play-off?