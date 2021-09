Třeboňská regata se berounským veslařům povedla

Redakce





Před nedávnem odjela dvacetičlenná výprava veslařů TJ Loko Beroun na soustředění a závody do Třeboně. Čekal na ni rozsáhlý rybník Svět, vlny a nasedání do lodi z vody, na které se všichni těšili. O soustředění napsal do Deníku článek teprve čtrnáctiletá veslařka Lokomotivy Marie Trnková. Čtěte pozorně!

Veslaři a veslařky Lomomotivy Beroun. Mladší žačky vybojovaly svou první medaili ve složení Kocourková, Bohátková, Horská, Domanská | Foto: Loko Beroun

Ač bylo v den příjezdu neskutečné vedro, po zbytek soustředění foukal silný vítr. Vyjasnilo se až na závody. Nejprve čekaly naše borce, kteří se kvalifikovali do reprezentačního družstva ČR, mezistátní závody, na které přijeli soupeři z Polska, Maďarska, Rakouska a Slovenska. A naši dopadli skvěle. Následně odstartovala tradiční mezinárodní Třeboňská regata, které se již zúčastnili všichni berounští veslaři. A výsledky měli parádní. Na dvojce bez kormidelníka dojely na druhém místě Saša Laubová s Adélou Bartákovou za vítěznými Polkami. Dvojskif starších žákyň Amy Moravčíková s Máří Trnkovou vybojoval třetí místo a Anička Čechová s Kačkou Štajerovou skončily čtvrté. Všechny čtyři pak společně vybojovaly třetí místo na párové čtyřveslici s kormidelnicí Zuzkou Vabrouškovou. Svůj první závod na skifu ml. žáků si zajel Pavlík Pavlásek a vybojoval druhé místo. Trenér Martin Resl na skifu mužů Masters vybojoval super čtvrté místo. Velkou radostí nás obdařili na skifech žáků do 14 let Oliver Molčanyi a Přemysl Prášek, kteří vybojovali zlaté medaile. Na skifu 13-tiletých žáků vybojoval Šimon Hobza druhé místo. Maky Forejtová s Ančí Pavláskovou vybojovaly na dvojskifu dorostenek skvělé druhé místo. Tomáš Míka je novým mistrem republiky Přečíst článek › Všechny čtyři dorostenky pak jely skify. Adéla Bartáková v A jízdách skončila na třetím místě a Markéta Forejtová dojela čtvrtá. V B jízdách dojely Saša Laubová na 4.místě a Anička Pavlásková na místě pátém. Na dvojkách „bez“ náš klub reprezentovali Štěpán Moravčík s Filipem Hobzou – ti skončili třetí, a Jakub Šiška s Albertem Tůmou pátí. Matěj Smejkal se svou reprezentační posádkou – kormidelnice M. Forejtová, Příkopa, Holický a Březnovský, nedali na čtyřce „s“ nikomu šanci a ukázali, proč vyhráli i v pátek na mezistátním utkání. A i bez kormidelnice na párové čtyřce potvrdili svou suverenitu a také vyhráli. O velkou zábavu na konci dne se postaraly oblíbené mixované posádky Open, na které se přihlásilo 73 posádek. Za náš klub nastoupili Anička Pavlásková s Matějem Smejkalem a ve své jízdě dojeli druzí. Maky Forejtová s Martinem Reslem také druzí, Pavlík Pavlásek vzal do lodi svou maminku a jako veslovod dovedl jejich posádku do cíle na krásném čtvrtém místě. Jako poslední z Berouna jela Saša Laubová s třeboňským Herdou a obsadili druhé místo. Poslední den jeli dorostenci na dvojce bez kormidelníka své rozjížďky o postup do odpoledního finále . A na obě berounské posádky se probojovaly do finále. Štěpán Moravčík s Filipem Hobzou skončili těsně za stupni vítězů na čtvrtém místě a Jakub Šiška s Albertem Tůmou dojeli šestí. Pro zlaté medaile si doveslovali s velkým náskokem na dvojskifu starší žáci Oliver Molčanyi s Přemkem Práškem a tak si domů vezou samé zlaté medaile. Dorostenky v neděli závodily na „velkých" disciplínách a posádka A. Laubová, A. Bartáková, M. Forejtová a A. Pavlásková vybojovaly na čtyřce „bez“ i na párové čtyřveslici druhá místa. A párovka starších žákyň Trnková, Čechová, Štajerová a Moravčíková v neděli skončila stejně jako v sobotu na třetím místě. Na skifu žákyň 14 let B dojela Marie Trnková na 5.místě a na skifu žaček 13 let sié Anička Čechová vybojovala druhé místo a v B finále Kačka Štajerová dojela šestá. Všichni si závody i soustředění a krásnou třeboňskou přírodu moc pochvalovali a již plánují na příští prázdniny hlavně posádky Open mix, které se jsou vypsány na regatách jen vzácně. Marie TRNKOVÁ