O víkendu na sebe upozornil fotbalista Jaroslav Tregler, který se parádně trefil v dresu Příbrami, a zpečetil tak výhru nad Olomoucí 2:0. Jeho starší bratr Tomáš se chystá na angažmá v celku nováčka extraligy stolních tenistů. Přátelé z Hudlic tak budou moci vzhlížet k příbramské kopané, ale také k celku HB Ostrov. Navíc Tomáš Tregler prostředí dobře zná, když s havlíčkobrodským celkem Miroslava Jinka získal dva tituly. Nová akvizice pomýšlí na třetí triumf v barvách HB Ostrov.

Vynikající stolní tenista Tomáš Tregler pochází z Hudlic na Berounsku. | Foto: Foto: archiv hráče

Měl jste rozjednané zahraniční angažmá, ale to nedopadlo. Mrzí vás to?

Měl jsem podepsat smlouvu v polském Bytomu. Vše bylo domluvené, ale začal koronavirus a nikdo nevěděl, jak to bude fungovat. Klub se nakonec rozhodl, že mě ani Tondu Gavlase, který tam hrál tři roky, nakonec nevezme. Myslím, že to bylo unáhlené, protože se vše začíná uvolňovat. Asi chtěli ušetřit.