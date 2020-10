Rychlostní kanoisté ukončili letošní covidem poznamenanou závodní sezonu v Praze na loděnici KVS posledním pohárovým závodem – Mistrovstvím České republiky na dlouhých tratích. TJ Sokol Králův Dvůr reprezentovalo šest závodníků a dařilo se všem. „Domů jsme si odvezli čtyři medaile a mohlo jich být o jednu zlatou, titul mistra, nebýt naší chyby,“ řekl trenér Miroslav Kurťák.

Kanoisté Sokola Králův Dvůr se postavili na republikovém šampionátu na stupně vítězů hned několikrát. | Foto: Miroslav Kurťák

Jako první nastoupil ke svému závodu Kuba Šindel, žák prvním rokem, na singl kajaku na trať 5 kilometrů. Na posledním Českém poháru v Račicích za sebou nechal všechny i o rok starší soupeře, jak na kilometru, tak na pětistovce. „Zda to zvládne i na dlouhých pěti kilometrech, bylo otázkou. Po prvním kole se držel ve čtyřčlenné první skupině, ta po poslední otáčce zůstala už jen tříčlenná - Valla, Šindel, Csoma. O barvě kovu se rozhodlo na posledních dvou stech metrech, alespoň to tak vypadalo, a náš Kuba měl nejvíc sil a proťal cíl jako první! Pak přišla ta chyba, místo k platu, na kterém se převažují lodě, zamířil do depa a vystoupil z lodě. Následovala nemilosrdná diskvalifikace a titul, který už „držel“ v ruce byl zase pryč,“ litoval Miroslav Kurťák, který dodal: „Nesl to ale statečně a věříme, že se mu to už nikdy nestane. O den později si spravil náladu druhým místem na K2 se svým parťákem Tomášem Kapounem z Kojetína.“