Tři mládežnické celky hokejbalových Keltů se radují z cenných kovů

Redakce

Hned tří keltské mládežnické týmy se letos probojovaly až do finálních bojů o medaile a zacinkalo to ve všech třech případech. Bohužel ani jednou z toho nebyl kov nejcennější, i tak se ale nemají tyto týmy za co stydět. Juniorka a mladší žáci se zastavili až ve finále, kde na svého soupeře už nestačili a do klubové sbírky přidali dvě skvělá stříbra. Dorostenci sice padli už v semifinále, ale o to lepší výkon poté podali v souboji o třetí místo a obhájili tak loňský bronz.

Mladí Kelti | Foto: Kelti 2008