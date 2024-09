Veškeré plány a taktika zůstala za zavřenými dveřmi v šatně. Na opačné hřiště stál nebuzený a silně motivovaný soupeř. Kralupy zkrátka Králův Dvůr předčily ve všech směrech a využily chaosu v herní stránce soka působícího o jednu soutěž výš. Po první třetině svítil ještě hratelný stav 3:1 pro domácí, avšak prostřední dvacetiminutovka výrazně naklonila utkání na stranu domácích Vlků.

„Zápas nám ukázal, že když si každý bude dělat co chce a ne, co si řekneme v šatně, bude to stát za starou belu. Hráči na hřišti nenechali srdce a to mě štve nejvíc. Soupeř byl ve všech aspektech jasně lepší a my se musíme připravit na příští sobotu, kdy nás čekají Panthers,“ vztekal se po zápase trenér Králova Dvora Petr Kopta. Důvodů měl víc než dost.

Na specifickém hřišti v Kralupech zkrátka vládl jeden tým, který byli domácí. Hosté je pozlobili de facto jen v závěru zápasu, kdy dvakrát kosmeticky upravili skóre, což jen mírnilo jejich vysokou porážku 4:10. Pohár Českého florbalu tak pro ně skončil hodně brzy.

Kralupy nad Vltavou - Králův Dvůr 10:4 (3:1, 4:1, 3:2)

Branky: 16. a 25. Jaroš, 33. a 37. Kocourek, 57. a 59. Carvan, 5. Brzoň, 17. Vavruška, 28. Kocourek, 57. Kozel – 11. Mašek, 31. Lešuk, 59. Poch, 60. Štamberg. Vyloučení: 3:3. Využití: 1:1. Diváci: 92. Rozhodčí: Sidenberg, Reczai.