V pátek 1. listopadu se Taylor spolu s dalšími elitními šipkaři představí pražskému publiku v hale Královka v rámci dalšího ročníku čím dál populárnější exhibice Prague Darts Masters. Pro české fanoušky jde o unikátní šanci vidět v akci muže, který udělal pro přerod šipek z hospodské zábavy v globální sport víc než kdo jiný. A pozor: vstupenky na hvězdně obsazenou exhibici jsou stále k dispozici v síti Ticketstream.

Jak náročné je přilákat celebritu Taylorova formátu? „Domlouval jsem se s ním už v únoru. Říkal, že by do Prahy rád přijel, ale měl kalendář plný na celý rok. Jeho manažer mi dal asi za dvě měsíce vědět, že jeden termín mu vypadl, a tak to celé vzniklo,“ líčí Pavel Korda, promotér akce.

Pohodoví chlápci

I lidé, kteří se o šipky jinak příliš nezajímají, znají Taylorovo jméno. Není divu: během své třicetileté kariéry získal rekordních 16 titulů mistra světa, vyhrál bezpočet dalších turnajů, vydělal si miliony liber. Po léta byl hlavní tváří organizace PDC, která šipky přivedla do obřích hal před tisícovky rozjásaných fanoušků.

Že by ale měl přehnaně hvězdné manýry? „Šipkaři jsou pohodoví chlápci, ani Phil neměl nějaké speciální požadavky. Žádné vířivky v šatně nebudou,“ směje se Korda, který už do Prahy na exhibice přivezl taková esa, jako jsou současná světová jednička Michael van Gerwen či pestrobarevný pankáč Peter Wright.

Je ale jasné, že šipkaři tohoto kalibru si nechají účast pořádně zaplatit. Hlavně pro hráče, kteří už ukončili kariéru, jsou exhibiční vystoupení živobytím. „Ty sumy jsou horentní,“ přiznává Korda. Také Taylor už opustil svět oficiálních turnajů. Na svém poslední mistrovství světa na přelomu let 2017 a 2018 se však rozloučil stylově – postoupil až do finále.

Souboj legend

Příští pátek na Královce se spolu s ním představí další slavná jména. Třeba už pětašedesátiletý (a stále výborně hrající) Paul Lim, nejpopulárnější šipkař asijského původu.

Dále Martin Adams, jeden z mála elitních hráčů, kteří nikdy nepřešli do organizace PDC. Usměvavý Angličan místo toho po léta zářil na turnajích BDO a stal se třikrát mistrem světa na legendami opředeném pódiu v Lakeside. A zapomenout nelze ani na Colina Lloyda, bývalou světovou jedničku a vyhlášeného showmana.

„Jde o opravdový souboj legend, jak jsme akci nazvali. S hvězdami si zahrají i přední čeští šipkaři v čele s Karlem Sedláčkem, momentálně nejlepším tuzemským hráčem,“ říká Korda.

Šipky v tuzemsku ožívají

Nelze přehlédnout, že po letech ve skromném ústraní prožívají šipky v Česku nebývalý boom. Kromě exhibic se letos v létě v Praze poprvé uskutečnil i oficiální turnaj PDC. Hráči si skvělou atmosféru velmi pochvalovali, byť počet diváků – i kvůli extrémním vedrům – nebyl takový, jaký si vedení PDC představovalo.

„V kalendáři na další sezonu tak Praha zatím není, je tam ale pořád okénko s jedním volným termínem, tak uvidíme,“ říká Korda, který na stanici Nova Sport komentuje čím dál sledovanější přenosy ze všech velkých šipkových turnajů.

Co je ale nejdůležitější: díky tomu všemu počet hráčů klasických šipek v Česku roste. A dostavují se i dříve nemyslitelné úspěchy, především v mládežnických kategoriích. Třeba sedmnáctiletý Adam Gawlas si v prosinci zahraje finále juniorského mistrovství světa PDC!

„To je úspěch, který snad ani nejde zcela docenit,“ ocenil Korda. Zároveň vyzdvihl senzační výsledky juniorů a juniorek na nedávném šampionátu WDF v rumunské Kluži, kde česká výprava získala celkem šest medailí včetně zlata v mixu.

Zdá se tedy, že o budoucnost českých šipek je postaráno. „Věřím, že je jen otázkou času, kdy nějaký český hráč získá plné členství na okruhu PDC. Možná to bude už příští rok,“ uzavírá organizátor hvězdných pražských exhibic.