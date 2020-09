V pondělí 28. září pořádá odbor turistiky T.J. Sokol Komárov již 46. ročník Pešíkova pochodu. Pochod je pojmenován podle zakladatele vládnoucího rodu v Komárově, kterým je podle pověsti zbrojnoš Pešík.

Pešíkův pochod - Komárov 2012 | Foto: DENÍK/Radka Kočová

Pověst o Pešíkovi vypráví, že roku 1158 se český kníže Vladislav II. zúčastnil se svým vojskem bojů v severní Itálii na straně německého císaře Friedricha Barbarossy proti odbojným severoitalským městům. V jeho vojsku byl i vladyka Diva se svým zbrojnošem Pešíkem. Diva byl v boji u Milána těžce zraněn a dostal se do zajetí, kde byl přikován ke svému zbrojnoši za nohu. Aby umožnil svému pánu útěk z vězení oknem, odřízl si Pešík dobrovolně svoji pravou nohu v koleně. Útěk šlechtice se podařil. Když se velitel nepřátelského vojska dozvěděl o této události, považoval to za hrdinství a šlechetnost a přikázal, aby byl Pešík pečlivě ošetřován. Po uzdravení mu byla dána milost a byl propuštěn na svobodu. Podařilo se mu dostat zpět do svého bydliště a Diva ho za jeho obětavost odměnil tím, že mu daroval komárovské panství a přimluvil se u krále Vladislava o jeho povýšení do rytířského stavu. Jako erb obdržel uříznutou okovanou nohu s ostruhou. Tento znak používal celý rod Pešíků, který sídlil v Komárově téměř 450 let. Rychlý úpadek rodiny Pešíků pravděpodobně souvisel s duševním úpadkem jednotlivých členů rodu. V roce 1601 byl majetek prodán Jindřichovi Ottovi z Losu.