Start dvou hlavních závodů byl ve 14 hodin v ulici Na Vinici, odkud se běžci po asi 300 metrech vydali stezkou Pod Studánkou do nádherné přírody na hřeben, který lemuje město Beroun. Okruh vedl kolem rozhledny Děd. Odtud se pokračovalo k vrcholu Lísek, dolů k Zahořanům a zpět opět kolem Děda a pak dolů k cíli přes Talichovo údolí. Běžci překonávali převýšení téměř 500 metrů. Nejstaršímu závodníkovi na ne vůbec jednoduché 13kilometrové trati bylo přes 80 let.

Organizátorem Berounského medvěda je spolek Dobrý vítr, který zastupuje Luděk Čermák. „Myšlenka závodu je postavena na fair play a jde o to se hezky proběhnout v přírodě tak, aby poté ten les nepoznal, že jsme tam byli. Musím říct, že to bylo dost náročné, protože hodně pršelo a terén je v některých místech extrémně měkký. Některým místům se nedalo vyhnout, a navíc je spousta úseků vymleta od vody. Přesto věřím, že si to všichni dobře užili,“ říká Čermák, jenž běžce před startem na tyto detaily důkladně upozorňoval.

Prostory bývalých kasáren poskytly výborné zázemí. „Co se povedlo, a za to bych chtěl poděkovat městu, které nám i zapůjčilo stan, je uzavření tady toho areálu. Což dává absolutní svobodu dětem, které se tu mohly libovolně pohybovat a den si užít,“ dodal Luděk Čermák.

A vskutku, ty nejmenší ratolesti proměnily šedý asfalt v pestrobarevné omalovánky, mezitím co si ti starší s nadšením vyzkoušeli podržet a potěžkat pravé policejní vybavení včetně automatických pušek, brokovnice či ručních zbraní.

„Dnes jsme sem přijeli z ústředního policejního výboru Beroun a k nahlédnutí jsme s sebou přivezli služební vůz Škoda Kodiaq a auto prvosledové hlídky. Dále pak tu je k prohlédnutí například balistický štít, přilba, samopal MP5 a další vybavení včetně toho, co máme na sobě,“ uvedl nadporučík Martin Řechtáček. Za pořádkovou službu mu sekundovala kolegyně v uniformě, která měla na sobě výbavu těžkooděnců. „Tato výbava se používá například během zákroků proti agresivním davům na fotbalových utkání či demonstracích,“ dodal Řechtáček.

Děti si mohly během předváděčky vyzkoušet sejmutí otisků prstů a poptat se, jaké to je pracovat u policie. Té na místě sekundovali i hasiči a záchranná služba.

Letošního ročníku Berounského medvěda se zúčastnilo kolem 40 běžců a organizátoři by se chtěli za rok vrátit.