Domácí měli opět zastoupení ve finálové čtyřce. V semifinále si nejprve hladce poradili s Vlašimí, aby se o postup na mistrovství ČR družstev utkali s TK Tola. Tenisté Toly nedali šanci Rakovníku. Finálová klání se změnila ve velká dramata a vyrovnaných devět zápasů. Na jejich konci byli sice šťastnější hosté, Hořovičtí přesto neměli důvod k slzám.

Spousta výborných sportovních výkonům jim udělala radost a svým přemožitelům popřáli mnoho úspěchů v reprezentaci kraje na republikovém finále. To nebude bez hořovického zástupce. Andreas Zýka, který hostuje ve Spartě, totiž pomohl Pražanům k vítězství v hlavním městě a do finále se podívá. Nakonec by se proti němu mohl postavit v dresu Středočechů také Vilém Plecitý, který si svými výkony řekl o doplnění kádru kraje.

Na kurtech TK Hořovice již několik sezon vychovávají tenisty, kteří mohou mít ty nejvyšší cíle. Práce s nejmladšími se Hořovickým daří i díky finanční podpoře města Hořovice.

Vojtěch Plecitý