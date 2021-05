Dílo je tedy dokonáno, stolní tenisté HB Ostrov se stali vítězi extraligy. Nováček soutěže, který ovšem před sezonou mohutně posiloval, zvládl neskutečné. Neprohrál ani jeden zápas v základní části, ani jednou neklopýtl v play-off.

Hrdinou finálové série s KT Praha se stal právě Tomáš Tregler, který vyhrál všechny čtyři své duely. Dvakrát porazil jedničku soupeře Martina Olejníka, na závěr celé série po pětisetové přetahované. „Pocity jsou to neskutečné. Dneska se lehce opijeme,“ prohlásila hvězda HB Ostrov v hodně emočním rozhovoru bezprostředně po utkání.

Velký příběh v odvetném zápase finále extraligy napsal i Michal Obešlo. Po středečním debaklu byl uklizený na pozici hráče číslo tři a z bláta vystoupal ke slávě. Martina Koblížka přehrál v pěti setech, když první dva prohrál.

„Všechno z nás spadlo, tento zápas byl hodně vyrovnaný stejně jako ten první. Jsme rádi, že jsme to zvládli. Michal Obešlo se dostal ze ztráty 0:2, já jsem také vyhrál v pátém setu, jsme šťastní,“ řekl Tomáš Tregler po utkání, v němž vypukla vítězná radost právě po jeho zápase: „Byla to taková třešnička na dortu, ale v záloze byl ještě Dyma Prokopcov. Jsem ale rád, že jsem to zvládl.“

Na utkání mohly cca dvě stovky fanoušků, kteří vyvolávali po utkání i Treglera. „Fanoušci byli neskuteční, je škoda, že jich nemohlo být ještě víc,“ trochu litoval čerstvý šampión Tomáš Tregler.

1. zápas: HB Ostrov – KT Praha 3:1, Tregler – Koblížek 3:2 (6, 4, -6, 6, 6), Tregler – Olejník (9, 4, 5).

2. zápas: KT Praha – HB Ostrov 1:3, Pavelka – Tregler 0:3 (-5, -8, -3), Olejník – Tregler 2:3 (9, -10, 9, -6, -8).