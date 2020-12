Už dopředu bylo známo, že běhy nemohou proběhnout klasickým závodem, ale pouze „Individuální výzvou“. Přes padesát běžců se dostavilo do Komárova, aby si v předem vymezeném čase vyzvedli startovní balíčky, které si ve většině případů odnesli do aut. Pouze někteří si z balíčků vzali jen startovní číslo a až po doběhu samotný balíček.

Naplánované trasy ("hlavní" a "dětskou") si proběhli, vyjma čtyř, všichni přihlášení pro komárovský běh. Trasa nebyla značena, ale z mapky byla srozumitelná. Běžci i "neběžci", tj. komárovští sokolíci (volejbalisté, cvičitelky a cvičenci odboru všestrannosti) byli u vstupu do areálu upozorněni, že si mohou svůj čas změřit a pak zaslat organizátorům. A učinili tak skoro všichni. Letošní časy tak mohou sloužit ke srovnání časů v příštích ročnících.

Letošní koronavirový rok nedovolil uskutečnit mnoho akcí, i samotný Sokolský běh republiky musel být přeložen až na listopad, někde případně až na prosinec. Komárovští se rozhodli akci neodkládat, je totiž otázka, jak to bude v prosinci -ať už s počasím, nebo situace kolem pandemie. Od účastníků nebyla slyšet jediná připomínka, že měl být běh přesunut. Právě naopak, mnozí souhlasili s tím, že se běh uskutečnil.

Dopoledne mlhavé počasí sice působilo pesimisticky. Kolem dvanácté hodiny se ale přece jen umoudřilo a na běh byly docela dobré podmínky. Na otočce trasy u Záskalské nádrže to chvílemi vypadalo, že se chce sluníčko na běžce podívat.

Podle ohlasů byli účastníci Sokolského běhu republiky v Komárově velice spokojeni. „Díky za organizaci a parádní tričko,“ napsal na svém profilu běžec Michal Zadražil.

To je vždy největší odměna pro pořádající za čas, který se akci věnují. Nějaké hodiny to zabralo, ale proti hlavním organizátorům z T.J. Sokol Čertovka, kteří řídili všechny běhy, to byl zlomek času. Věřme, že v roce 2021 proběhne Sokolský běh republiky ve správném termínu, to je 28. října za klidnějších podmínek.

Akci popsala jednatelka T.J. Sokol Komárov Olga Kleknerová