Aktuálně bylo zveřejněno rozdělení do jednotlivých skupin a nejde o nic převratného, protože loňský specifický a zkrácený ročník byl z rozhodnutí Českého atletického svazu nepostupový a nesestupový, takže všichni účastníci zůstali takříkajíc „na svém“. Ženy berounské Lokomotivy si zazávodí ve skupině A první ligy, muži ve skupině A druhé ligy.

První a druhá liga mají v kalendáři čtyři kola od května do srpna, v září potom budou na pořadu prolínací soutěže. Jedno z mužských kol pořádá i berounský oddíl. Ve druhé polovině roku se uskuteční individuální mistrovství České republiky v mládežnických kategoriích.

Rozdělení do skupin:



1. liga žen, skupina A: 1. ASK Slavia Praha, 2. Spartak Praha 4, 3. TJ Sokol SG Plzeň-Petřín, 4. TJ Lokomotiva Beroun, 5. TJ Slavoj BANES Pacov, 6. Univerzitní sportovní klub Praha B, 7. A. C. Sparta Praha, 8. T. J. Sokol České Budějovice. Program: 1. kolo 22. 5. TJ Spartak Třebíč, 2. kolo 12. 6. ASK Slavia Praha, 3. kolo 3. 7. Univerzitní sportovní klub Praha, 4. kolo 22. 8.TJ Slavoj BANES Pacov.



2. liga mužů, skupina A: 1. TJ VS Tábor, 2.TJ Stodůlky Praha, 3. AK ŠKODA Plzeň B, 4. TJ Spartak Vlašim, 5. TJ Lokomotiva Beroun, 6. Atletika Klatovy, 7. TJ Slavoj BANES Pacov, 8. Spartak Praha 4 B. Program: 1. kolo 23. 5. TJ Lokomotiva Beroun, 2. kolo 12. 6. AK ŠKODA Plzeň, 3. kolo TJ Spartak Vlašim, 4. kolo 21. 8. Spartak Praha 4.