Do zápasu zasáhly už tři nové posily. Konkrétně obránci Adam Barbořík s Ondřejem Blažkem a útočník Daniel Riley. Premiéru v mužském „áčku“ si odbyli junioři Adam Lešuk a Martin Eliáš. Duel pro Králův Dvůr ale nezačal vůbec dobře. Již na začátku druhé minuty využili lounští hráči zmatku v obraně žlutomodrých a dopravili míček za záda brankáře Kohouta. Po zbytek první části mělo T.B.C. více ze hry, na brankáře domácích si ale nepřišlo.

Ve druhé periodě se konečně podařilo skórovat, konkrétně Tomáši Vlčkovi. Tento gól měl nastartovat králodvorské hráče k jasné cestě za vítězstvím. Za čtyřicet sekund ovšem vsítil gól lounský Čížek a domácí znovu vedli. Po gólech Kodla s Uhříkem sice šel Královák do vedení v zápase, třemi góly do konce třetiny ale Louny znovu otočili stav zápasu a Králodvorští museli o přestávce přijít na to, jak zápas otočit.

Trenéři Križko s Kubertem na třetí dvacetiminutovku stáhli hru na dvě formace a tlak na lounskou obranu byl od první minuty závěrečného dějství enormní. Domácí hráči už fyzicky nestíhali a výsledkem bylo pět obdržených branek. Druhý gól v zápase přidali jak Kodl, tak Vlček, první zářez si ve žlutomodrém dresu připsal Riley a dvakrát se mezi tři tyče trefil Jakub Votava. Králův Dvůr tedy nakonec zvládl zápas, zvítězil 8:5 a postoupil do čtvrtého kola poháru, ve kterém se utká s Florbalovou školou Plzeň.

TJ Lokomotiva Louny - T.B.C. LUCERN Králův Dvůr 5:8 (1:0, 4:3, 0:5)

Branky: 2. Bočánek (Fürstl), 25. Čížek (Pačmag), 32. Pačmag (Čížek), 38. Marek (Linka), 40. Bielik (Krupka) - 25. a 53. Vlček (Škoula a Uhřík), 28. a 49. Kodl (Kovářík a Svoboda), 30. Uhřík, 49. Riley (Vlček), 54. a 57. Votava (Riley a Vlček). Vyloučení: 6:2; využití: 1:1. Diváků: 86.

Dominik Kameš