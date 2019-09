/FOTOGALERIE/ Jednoznačně nejpozději ze všech týmů Kooperativa NBL začali nymburští basketbalisté přípravu na svou jubilejní dvacátou sezonu v nejvyšší lize basketbalistů. První trénink byl na programu v době, kdy jiné týmy již začaly ladit formu v přípravných zápasech.

Polabané mají největší počet „děr“ ve své sestavě. A nemohou za to žádné zdravotní problémy, ani to, že by hráči zatím nepřijeli – spíše naopak. Odjeli. Hned pětice hráčů hájí české barvy na Světovém poháru v Číně. Díky tomu dochází ke kuriózní situaci, kdy v aktuální sestavě mistra převažují zahraniční hráči nad Čechy.