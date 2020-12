„Tímto velice gratulujeme všem umístěným, ale především našim nejlepším. A to Petře Matějkové za druhé místo v kategorii žen a Nikole Kinclové za třetí místo ve stejné kategorii,“ vysekl poklonu úspěšným běžkyním.

„Nesmíme také zapomenout na skvělé umístění Honzy Charváta, který obsadil šesté místo v kategorii mužů do devětatřiceti let, a Míry Sedláčka, který skončil devatenáctý ve veliké konkurenci. Pochvalu si zaslouží také Mirka Palková za dvanácté místo v kategorii žen do čtyřiačtyřiceti let,“ přidal další úspěšné běžce Petr Leksa, který tak poděkoval všem závodníkům Doubravanu Újezd za reprezentaci klubu na všech závodech.