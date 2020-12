Už předtím zasedala Unie šipkových organizací. „Předsednictvo po konzultaci s jednotlivými kraji rozhodlo, jak budou týmové soutěže probíhat po jejich obnovení. Řešení je ve své podstatě velice jednoduché. Žádné krácení soutěží a podobně. Soutěže, jakmile to situace dovolí, budou pokračovat a budou dohrány. Dohrány budou bez ohledu na to, zda se stihnou dohrát do prázdnin (zatím to není moc pravděpodobné) nebo zda se dohrají například až na podzim 2021. Důležité je, že sezona bude ukončena plnohodnotným mistrovstvím republiky. A to opět bez ohledu na jakou část roku to připadne,“ sdělil Břetislav Uhříček z Unie šipkových organizací.

„S ohledem na vývoj situace je to více než důležité a hlavně smysluplné jednotné stanovisko pro celou republiku,“ komentoval rozhodnutí předseda ŠK Šipkaři Sedlec Václav Tauš.

Plán? Týmové soutěže se komplet dohrají

Unie se dívá i dopředu. „Je téměř jisté, že dojde k zásahu do následující ligové sezony. Na řešení tohoto problému bude ovšem dostatek času. Především bude důležité vědět, kdy vůbec skončí sezona aktuální. Momentálně je to věštění z čarovné koule a proto je důležité mít alespoň základní jistoty pro sezonu aktuální. A proto ty dvě hlavní jistoty zopakuji - týmové soutěže budou řádně dohrány včetně Velkých finále ligového poháru a sezona bude zakončena Mistrovství ČR družstev ve všech vypsaných kategoriích,“ dodal Břetislav Uhříček.

Kompletní dohrání soutěží je pro šipkaře určitě dobrou informací. „Je dobrá především z toho pohledu , že svaz zaujal jednotné stanovisko pro celou republiku, bude se postupovat všude stejně a je nastavený nějaký cíl. Samozřejmě v současné chvíli je předčasné mluvit, jak a kdy se co znovu spustí, a už vůbec, kdy a jak se co dohraje, ale jak jsem již uvedl, nejdůležitější je postupovat společně a všude stejně za stejným cílem. Určitě si i uvědomuji, že může nastat situace, že i tato sezona se nebude moci řádně ukončit. Všichni si ale přejeme, abychom se mohli co nejdříve a pokud možno nastálo vrátit k běžnému životu a následně i ke sportu a dalším aktivitám, které máme rádi,“ přeje si Václav Tauš.

Fanatics chtějí na republikový šampionát

Klub ŠK Šipkaři Sedlec sdružuje dva týmy. Ten lepší, Fanatics Sedlec, hraje nejvyšší soutěž. „Z nové sezony 2020/21 jsme odehráli tři zápasy a jsme na prvním místě Západní konference Extraligy Středočeského kraje. Samozřejmě jako asi každý hraje pro to, aby vyhrál. Když se na to podívám reálné, tak základní cíl je po základní části skončit v první čtyřce, tím si zajistí Extraligu i pro další sezonu a v nadstavbě zabojovat o postup na republikové mistrovství kategorie A, o který jsme minulou sezonu přišli díky tomu, že se sezona nedohrála a mistrovství nebylo,“ uvedl kapitán Fanatics Václav Tauš.

Šipkaři mají v době pandemie možnost trénovat doma. Potvrdil to i Tauš: „Na rozdíl od jiných "kolektivních" sportů se u šipek dá trénovat i dobře doma, a kdo má tu možnost a mysli to vážně, má doma vlastní terč a trénuje. Samozřejmě házení doma sám a sám nikdy nenahradí trénink se spoluhráči a už vůbec doma nejde napodobit zápas proti soupeři. Už před touto "blbou dobou" hráči trénovali i soutěžili prostřednictvím nejrůznějších programů, aplikací, za pomoci webkamer a podobně. To vše se v současnosti rozšiřuje a stále vylepšuje.“

Inspirativní Adam Gavlas

Nedávno zaujal účastí na šipkařském Grand slamu český mladík Adam Gavlas. V televizi byly k vidění jeho statečné boje a pak i vrcholné zápasy těch nejlepších. „Adama jsem samozřejmě sledoval stejně jako sleduji všechny naše zástupce v mezinárodních soutěžích. A všem také bez výjimky fandím, beru to tak, že všichni hrají nejen za sebe, ale především za čest a uznání pro všechny české šipkaře a republiku všeobecně. Za poslední roky šipky hodně nabraly na popularitě a právě hráči jako je Adam mají na tomto rozvoji lví podíl a já jim za to děkuji,“ vysekl poklonu Gavlasovi předseda klubu, který působí v hospůdce odpradávna nazývané Santa Bar v Sedlci u Žebráku.

Jestlipak se dají okoukat z televize nějaké návyky nebo techniky? „Osobně si myslím, že snažit se okoukat techniku a nějaké návyky je v mnoha případech kontraproduktivní. Sám hraji asi patnáct let a za tu dobu jsem viděl tolik stylů a pastylů, že podle mě ani žádný "správný" styl není. Stejně jako jsme různě velcí, malí, silnější, slabší, levák, pravák, s brýlemi, bez brýlí a tak dále a tak dále, tak přece logicky nemůžeme všichni stejně házet. Je to úplně stejně, jako když se někdo zeptá: „Jaké si mám koupit šipky?", každý trošku soudný šipkař musí odpovědět: „Zkoušej a házej!". Ano i já rád vyzkouším šipky od kolegy, ale stejně se pak vrátím ke svým, protože mi prostě sedí a jsem s nimi už mnoho let spokojen,“ uvedl Tauš.

Kapitán Fanatics ale prozradil jednu věc, která se týká počítání. „Kromě sportovního zážitku přeci jen něco při televizních přenosech sleduji, a to závěrečné kombinace hodů a snažím si je pro sebe zanalyzovat. A teď nemyslím, proč na 56 hrál 16 a ne třeba 20, i když i při tomto se dá udělat zásadní chyba. Hlavně mě zajímají kombinace na velká zavření, obecně 100+, ale čím více tím to chce více počítat a přemýšlet. V neposlední řadě je zajímavé sledovat a vyhodnocovat i přípravy na takové vysoké zavření. Každý šipkař může potvrdit, že je dobré si na to zavření připravovat již cca v polovině hry, to je v případě běžné 501DO již kolem 250,“ zamyslel se Václav Tauš.

Zmar! Malý počet odehraných turnajů jednotlivců

Do Vánoc se snad stačí odehrát nějaké zápasy a bude možnost setkat se šipkařskými přáteli a fanoušky. „Svůj život se snažím "spravedlivě" rozdělit mezi rodinu, práci a zábavu. Právě do té zábavy patří i sport, setkávání s přáteli a tak dále. A o to vše jsme již podruhé tento rok přišli na několik měsíců. S nadsázkou řečeno, přišel jsem o třetinu života,“ trochu smutní Tauš.

Nadšený šipkař přidal i trochu špatné statistiky. „V jarních měsících byla přerušena a následně zrušena sezona 2019/20, náš tým nedohrál pět zápasů a byli jsme druzí v Extralize. Ano, mohli jsme v těch neodehraných zápasech ztratit a být třetí, ale i tak bychom hráli mistrovství republiky. Nyní je soutěž zastavena již druhý měsíc a máme skluz čtyři zápasy, o které bude sezona v lepším případě zhuštěná či prodloužená. Co se týče turnajů jednotlivců, je situace ještě horší. Na našem hracím místě pořádáme turnaje každý pátek a navíc nějaké speciály na Vánoce, Velikonoce a další. Takže běžně proběhne více než padesát turnajů za kalendářní rok. Je konec listopadu a máme odehráno sedmadvacet turnajů. Jinými slovy půl roku zmar. A to jsou jen turnaje na místní úrovni, regionálních Masterů má být pět, byly dva. Středočeská Grand prix nebude, finále Středočeského poháru nebylo, Republiková Grand prix třikrát nebyla, Mistrovství České republiky odsunuto na příští rok,“ povzdechl si Václav Tauš.

Extraliga ZÁPAD (A)



Odehráno: Fanatics Sedlec - FraJa Neratovice 15:3, Machálové XXL Kladno B - Fanatics Sedlec 3:15, Fanatics Sedlec - Zákeřňáci DC Praha 9:9



Tabulka: 1. Fanatics Sedlec 7, 2. Řenčováci Řevničov 6, 3. Bizoni Cvrčovice 6, 4. Prevíti Praha 6 5. Máchalové XXL Kladno B 6, 6. Zákeřňáci DC Praha 1, 7. Šemík Neumětely 0, 8. FraJa Neratovice 0.