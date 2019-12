„Samostatnou kategorií je Přeborník Komárova. V této kategorii letos změřili mezi sebou síly členové komárovského Sokola a obyvatelé městyse Komárov. Na start se postavilo jedenáct Komárováků, ženy reprezentovaly tři ženy a dvě dívky,“ řekla jednatelka pořadatelského Sokola Olga Kleknerová, která přidala informaci i o další kategorii: „I v letošním roce byla kategorie žactva do šestnácti let, kde závodila čtyři děvčata a osm chlapců.“

Muži závodili na trati dlouhé 7,6 kilometrů (2 okruhy), muži nad sedmdesát, ženy, Přeborníci a žactvo běželi 3,8 kilometru (jeden okruh). „Na Štěpána bylo v posledních letech typické počasí, opět beze sněhu, teplota plus šest stupňů Celsia. Bylo oblačno, vítr mírný, trať byla po předchozích deštích vlhká, místy v lesních úsecích rozbahněná,“ popsala podmínky Kleknerová.

Na 36. ročník Vánočního běhu Komárovem se na start postavilo 134 závodníků, převážně středních a západních Čech, z toho bylo 52 žen. Barvy Komárova hájilo celkem 14 běžců. Na všech dosavadních 36. ročnících závodilo dohromady již 2 410 běžců, z toho celkem 571 mužů a 201 žen. Někteří se zúčastnili pouze jedenkrát, většina ale vícekrát. „Nejstarším účastníkem závodu byl osmdesátiletý Josef Kněžourek ze Žebráku. Nejmladší účastníci byly Anežka Suchá z Batelova a Leontýnka Kaiserová z Rocky Příbram. Těm je osm let a právě s Leontýnkou běžel její čtyřnohý kamarád,“ usmívala se spokojená Olga Kleknerová.

Nejvzdálenějšími účastníky byli Martin a Pavel Pohankovi z Brna. Věcné ceny obdrželi závodníci na prvním až třetím místě v kategorii. Ti, kteří nestáli na stupních vítězů, si mohli vybrat drobnější cenu z tomboly.

Absolutními vítězi tohoto ročníku byli Pavel Kubričan (Saucony) z kategorie mužů do 39 let a Karolína Křenková ze Spartaku Hořovice z kategorie ženy do 35 let. Přeborníky Komárova se stali Olga Matějková (r. 1979) a Jan Charvát (r. 1998), oba členové T.J. Sokol Komárov. „Poděkování patří všem pořadatelům akce, a také všem sponzorům, kteří na běh přispěli finančně nebo věcnou cenou,“ dodala Olga Kleknerová, která se společně s pořadatelským týmem T.J. Sokol Komárov těší na další ročník závodu.

Kompletní výsledková listina závodu:

Muži do 39 let - 19 závodníků

1 Kubričan Pavel Saucony 1983 27:09

2 Wohl Pavel SC Radotín 1977 27:32

3 Pavlišen Petr Bezděkov - TIMING 1999 27:59

4 Pohanka Martin AC Moravská Slavie Brno 2002 29:15

5 Pergler Lukáš Komárov 1992 30:52

6 Šejbl Petr Kaliště (Orlické podhůří) 1983 33:37

7 Maruš Lukáš 161 CREW 1980 35:09

8 Kovařík Jan Cerhovice 2001 35:34

9 Král Václav Rozběháme Česko (Plzeň) 1983 35:36

10 Cibulka Radim SPARTAK Žebrák 1989 36:45

11 Mraček Lukáš Rsáci Rpety 1987 36:46

12 Ludvík Václav Zbiroh 1982 36:54

13 Kovařík František Cerhovice 1998 37:49

14 Fedorčák Ondřej BIG BULLS Rpety 1988 38:44

15 Rydrych Tomáš Sokol Komárov 1986 40:10

16 Šlapák Dušan Dobrý Anděl 1981 40:16

17 Dubček Zdeněk Zbiroh 1991 40:34

18 Kašpar Michal UŠmídů Team 1990 42:34

19 Kos Daniel Litohlavy 1990 43:11

Muži 40 - 49 let - 26 závodníků

1 Minařík Petr SKP Rokycany 1976 28:16

2 Hostička Jan Příbram 1979 28:27

3 Brož Martin Rokycany 1979 29:58

4 Votava Martin Králův Dvůr 1971 31:02

5 Matějka Dušan Podluhy 1978 31:22

6 Zadražil Michal Hořovice 1979 33:57

7 Veselý Vladimír Hasiči Neratovice 1971 34:12

8 Hnízdil Stanislav CK Zaluží 1973 34:27

9 Laube Zbyněk LOKO Beroun 1976 34:45

10 Němec Jan Strašice 1971 35:02

11 Šlosar Roman Sokol Žebrák 1974 35:35

12 Neuman Jiří KLM Praha 1974 35:50

13 Pohanka Pavel Lotrando Brno 1973 36:04

14 Jaroš Stanislav Zbiroh 1970 36:26

15 Hrach Václav Spartak Hořovice 1974 36:39

16 Pichlík Roman RAC Cerhovice 1977 37:07

17 Votápek Daniel Chaloupky 1974 37:40

18 Jůzek Pavel Mníšek pod Brdy 1974 39:03

19 Bauer Martin Chlustina 1977 39:39

20 Fábera Martin Chaloupky 1976 40:57

21 Houžvička Miloš Obecnice 1978 44:18

22 Forst Jan Osek 1978 46:02

23 Šakový Daniel Komárov 1978 63:00

24 Nový Jan Drozdov 1977 ??

25 Mašek David RAC Cerhovice 1978 19:50 (1 kolo!!)

26 Kára Milan DAC Cerhovice 1972 22:00 (1 kolo!!)

Muži 50 - 59 let - 13 závodníků

1 Švarc Petr Příbram 1966 29:37

2 Karas Tomáš Tisová 1967 32:34

3 Smrčka Petr Mnichovice - SOKOL Maxičky 1969 32:46

4 Turek Jiří Chaloupky 1962 33:12

5 Pavlišen Alexandr DRTIČ Bezděkov 1969 35:32

6 Kros Tomáš RH Mrtník 1968 36:12

7 Laubr Václav Zbiroh 1969 36:19

8 Justich Jiří Bzová 1969 38:27

9 Škarda Milan Volduchy 1963 41:29

10 Ekl Jiří Falcon Rokycany 1963 42:01

11 Hnízdil Josef UNION Cerhovice 1960 51:20

12 Laitner Josef Příbram 1969 85:00

13 Plecitý Petr SOKOL Jince 1969 1 kolo

Muži 60 - 69 let - 4 závodníci

1 Brabec Miloslav Rokycany 1956 38:17

2 Ungr Antonín Kozojedy 1952 38:25

3 Čechura Jaroslav Hořovice 1955 49:06

4 Průša Josef Slavoj Obecnice 1952 58:59

Muži 70 - 79 let - 5 závodníků

1 Ježek Antonín TJ Roztoky u Křivoklátu 1949 19:42

2 Svoboda Jan Příbram 1943 19:45

3 Janový Petr AC TRIAL Plzeň 1945 25:54

4 Čapek Antonín AVC Praha 1941 30:43

5 Kylián Zdeněk Plzeň 1940 31:52

Muži nad 80 let - 1 závodník

1 Kněžourek Josef MK Žebrák 1939 35:56

Přeborník Komárova - 5 žen + 6 mužů

1 Matějková Olga T.J. Sokol Komárov 1979 18:54

2 Gregorová Daniela Komárov 1974 19:06

3 Mrázková Zuzana T.J. Sokol Komárov 1979 21:07

4-5 Matějková Elena T.J. Sokol Komárov 2008 26:46

4-5 Mrázková Karolína T.J. Sokol Komárov 2007 26:46

1 Charvát Jan T.J. Sokol Komárov 1998 15:03

2 Plešmíd Václav T.J. Sokol Komárov 1994 15:31

3 Votava Jakub Komárov 1992 15:33

4 Řepík David T.J. Sokol Komárov 2007 18:14

5 Gregor Martin Komárov 1971 20:16

6 Kocourek Jaroslav T.J. Sokol Komárov 1985 24:40

Ženy do 35 let - 22 závodnic

1 Křenková Karolína SPARTAK Hořovice 1998 15:17

2 Perglerová Anna Střela Žebrák 2000 15:29

3 Frantová Andrea LIDL 1985 16:36

4 Menclová Jitka Střela Žebrák 2003 16:58

5 Krausová Eliška ROSSI TEAM 1999 17:07

6 Šamanová Simona LOKO Beroun 2000 17:20

7 Bártíková Kateřina Cerhovice 1997 18:29

8 Kinclová Nikola Újezd 2000 18:36

9 Dardová Nikola SPARTAK Hořovice 2006 18:46

10 Matějková Petra Komárov 1993 19:09

11 Houžvičková Kateřina Příbram 1984 19:18

12 Michalíková Marta Pětiboj Plzeň 1990 19:34

13 Křenková Magdaléna Hořovice 1997 20:04

14 Tesařová Klára Rokycany 1985 21:07

15 Leitnerová Tereza Příbram 1998 22:33

16 Sefzigová Barbora Rokycany 1993 22:37

17 Valtová Jana Žebrák 1994 23:27

18 Kosová Iva Rokycany 1987 24:14

19 Hormandlová Edita Střela Žebrák 1988 24:32

20 Švagrová Štěpánka Střela Žebrák 1984 24:32

21 Chaloupecká Karolína Střela Žebrák 1984 24:32

22 Jakubová Magdaléna Chaloupky 1999 25:07

Ženy 36 - 49 let - 14 závodnic

1 Karasová Věra Tisová 1972 17:18

2 Stíbalová Petra Broumy 1976 18:24

3 Rosolová Ivana ROSSU TEAM 1974 19:13

4 Javůrková Andrea SC Radotín 1980 19:40

5 Matoušková Štěpánka SC Radotín 1981 19:48

6 Linková hana Bezděkov 1972 20:54

7 Heroudková Jiřina Sokol Maxičky - Batelov 1976 21:05

8 Suchá Linda Sokol Maxičky - Batelov 1978 21:17

9 Dlouhá Dana Cerhovice 1976 21:30

10 Hašková Kristýna Rychlý holky Jince 1986 23:21

11 Smrčková Pavlína Mnichovice 1970 25:10

12 Mašková Ivana Cerhovice 1972 28:49

13 Kárová Iveta Cerhovice 1977 28:49

14 Kaiserová Jiřina Rocky 1976 32:24

Ženy nad 50 - 59 let - 5 závodnic

1 Lukášková Zlata AC Falcon Rokycany 1968 18:15

2 Veselá Anita SDH Chloumek 1965 19:51

3 Šroubková Marta MARATHON Plzeň 1961 20:10

4 Šudomová Iva Zaječov 1966 23:21

5 Hašková Renata Jince 1963 23:48

Ženy nad 60 let - 2 závodnice

1 Svobodová Dana Pivovar z Losin 1952 21:24

2 Požgayová Jana Bonbon Praha 1955 32:59

Mládež do 16 let - 12 závodníků

1 Nosek Jan Hořovice 2004 13:27

2 Raboch Martin Střela Žebrák 2003 14:30

3 Burda Stanislav Příbram 2004 16:50

4 Švarcová Tereza Sedlec - Střela Žebrák 2006 18:22

5 Urban Matyáš Žebrák 2005 18:43

6 Suchý Matěj Batelov 2008 18:44

7 Bauer Lukáš Žebrák 2010 18:46

8 Heroudek Matouš Beroun 2006 20:50

9 Heroudek Ludvík Beroun 2010 21:57

10 Suchá Anežka Batelov 2011 22:28

11 Houžvičková Jindřiška Příbram 2009 30:36

12 Kaiserová Leontýna Příbram ROCKY 2011 32:26