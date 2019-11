Beroun – Nové Strašecí 4:5 pp (3:0, 1:3, 0:1 – 0:1)

První třetinu domácí ovládli. Skvělým pohybem a jednoduchostí v útočné fázi dosáhli vedení 3:0, kdy nejdříve nádhernou střelou skóroval Patzenhauer, poté proměnil únik Beneš a přesilovku využil Bartolen.

Ve druhé patnáctiminutovce přišla ledová sprcha. Ihned v úvodu hosté skórovali, na to ale svojí bojovností a hezkou střelou odpověděl vzápětí domácí Patera. Avšak od té doby se Kelti střelecky trápili, najednou byli ve všech soubojích druzí a nedokazali soupeře uhlídat. Ani dobrý výkon Günthera v bráně nedokázal odvrátit snížení na 4:3.

Do poslední části šlo áčko Keltů s odhodláním vstřelit pojišťující gól, pohlídat si zápas a dovést jej do vítězného konce. Nestalo se tak. Gól se vstřelit nepodařilo, naopak soupeř využil úniku dva na jednoho a vyrovnal několik minut před koncem zápasu.

V prodloužení měla hra čtyři na čtyři vyhovovat více domácím, kteří ukazovali lepší fyzickou zdatnost. Jenže po chybě v útočné fázi hry se hostům opět nabídla přesilová situace, kterou proměnili, a bylo po zápase.

Trenér Daniel Matys tak musel přiznat, že tým šel do kabin velmi zklamán. „Dobře rozjetý zápas jsme si měli v klidu pohlídat. Nekoncentrovaností a nesoustředěním ve druhé třetině jsme však soupeře vrátili do hry a už jsme se nedokázali zvednout. Do příštího zápasu na tom musíme zapracovat a přidat více důrazu v osobních soubojích,“ má jasno.

Příští týden (24.11.) hrají Kelti doma v Berouně s Třebízí.