„Karty byly rozdány vyloženy jasně, hostům obhajujícím loňské vítězství stačila remíza. My jsme hráli bez dlouhodobě zraněného Josefa Chaloupeckého a museli jsme jakýmkoliv výsledkem vyhrát,“ věděl dobře jeden z hořovických nohejbalistů Tomáš Lukavský.

Byli to právě modrobílí Hořovičtí, kteří zvládli lépe vstup do utkání. V úvodním střetnutí prvních dvojic povolili Dendys s Janem Chaloupeckým Vydrovi s Dvořákem uhrát pouhých deset míčů. „Nastartovali tak náš válec,“ usmíval se Lukavský, který dodal: „Po kvalitních soustředěných výkonech jsme své vedení postupně navýšili na 5:0, hrozícího kanárka však vyplašil precizním výkonem v singlu berounský Jiří Vydra. To už ale hosté přece jen nejspíš tušili, že obhajoba titulu se posouvá už spíše do teoretické roviny.“

Domácí Spartakovci navíc dokázali proměnit hned svůj druhý mečbol. Rozhodující vítězný šestý bod vybojovala první hořovická trojice Sojka – Dendys Jan Chaloupecký když porazila Kubeše, Kůsa a Müllera 2:0 na sety. „Tím odšpuntovali gejzír nadšení. Konec utkání jsme dohrávali v euforii a po výhře 8:2 zaslouženě získali letošní titul přeborníka okresu,“ radoval se Tomáš Lukavský.