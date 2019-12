Z Německa si basketbalisté ERA Nymburk vezou superdůležité vítězství. Ačkoli v utkání 8. kola Ligy mistrů prohrávali na hřišti Bambergu třikrát dvouciferným rozdílem, dokázali velkou vnitřní sílu a vybojovali výhru 84:80. Připsali si tak už šesté vítězství a drží druhou příčku ve skupině. Vojtěch Hruban k tomu přispěl dvaceti body, Zach Hankins přidal čtrnáct bodů, devět doskoků a čtyři bloky. Potvrdil tak roli nejlepšího blokaře soutěže.

Z basketbalového utkání Ligy mistrů Nymburk - Mornar Bar (91:74) | Foto: Foto: Tomáš Laš

Oren Amiel (trenér Nymburka): „Bamberg hrál dobře a fyzicky, ale pro nás bylo klíčové, že i když jsme třikrát hodně prohrávali, tak jsme se dokázali vrátit. To nám dodalo sebevědomí a koncovku jsme sehráli skvěle. Je k tomu potřeba i kousek štěstí. Byl to velký souboj a my získali velké vítězství.“