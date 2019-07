Naši berounští veslaři se zúčastnili v kategorii dorostu – 10 dorostenců a 4 dorostenky, juniorů – 2 junioři a 2 juniorky a měli jsme zástupce v kategorii mužů. Tu zastupoval na skifu Vojtěch Šabata.

Do finále A se probojovala na skifu dorostenek Zuzana MATĚJKOVÁ, a do posledních metrů bojovala o jednu z medailí, když jí nakonec bronz unikla o vteřinu – takže skončila na čtvrtém místě.

Juniorky Magdaléna KINDLOVÁ a Tereza LAMPRECHTOVÁ se na skifu probojovaly obě do finále A byla to paráda! Majda vybojovala stříbrnou medaili a Tereza skončila na 5.místě. Ve finále A na dvojskifu pak společně Majda s Terezou konečně prolomily smůlu čtvrtých míst z minulých ročníků a vynikajícím dlouhým finišem vybojovaly bronzovou medaili.

Junior MICHAEL ŠTOREK pak bronzovo-stříbrný úspěch děvčat opentlil zlatem! Na čtyřce s kormidelníkem ve společenství s veslaři Bohemians Tomášem MASAŘÍKEM, Jakubem KNYTLEM, Olegem TOUŠEM a kormidelníkem Petrem FIŠEREM vybojovali v této velmi těžké disciplíně zlatou medaili a titul Mistrů ČR. Patří jim velká gratulace!

Dorostenci jeli párovou čtyřku bez kormidelníka, ve složení Kotrč Matyáš, Martin Jordán, Jan Böhm, a Matyáš Tůma se jen velmi těsně neprobojovali do finálových bojů. Dvě čisté posádky na čtyřce s kormidelníky postoupili do finále B. Čtyřka Kotrč, Jordán, Böhm, Tůma s kormidelníkem Vinckem Rašilovem jen těsně nepostoupila do Áčka, ale finále B suverénně vyhráli a svým časem by v „A“ skončili na 5. místě. Druhá posádka ve složení David Pazdera, Kryštof Daněk, Arnošt Trtúšek, Tadeáš Hamouz s kormidelníkem Vláďou Paterou skončili na šestém místě, když měli smůlu a strokovi se hned při prvním záběru a odkopu nohama utrhly nohavky. Na dvojce bez kormidelníka se naši Pazdera s Daňkem probojovali do finále B kde skončili na 5. místě a stejně tak i na čtyřce bez kormidelníka, ještě spolu s Trtúškem a Hamouzem.

Dorostenky na párové čtyřce ve složení Zuzana Matějková, Luba Forejtová, Nina Laubová a Mája Tůmová měly těžký los a jen o 9 desetin nepostoupily do semifinálových bojů – přitom, by svým časem v jiné rozjížďce vyhrály. Dvojskif Laubová – Tůmová postoupil do opravných jízd, ale v těžké konkurenci se již dále děvčata neprobojovala. Naši junioři Michael Štorek a Albert Dušek se na skifech do finálových bojů nedostali a dvojskif ve společenství s Bohemians, Dušek – Plášil, bohužel také zůstal v rozjížďkách. Michaelova zlatá medaile byla symbolickou zlatou tečkou za letošními mistrovskými závody, které byly pro náš klub velmi úspěšné. Celkově jsme jeli v 16 rozjížděk a probojovali jsme se 5x do finále A a 4x do finále B. Mistrovství skončilo a my můžeme konstatovat úspěch jak mezi žáky, tak i ve starších kategoriích. Celý náš kolektiv veslařů vynikajícím způsobem reprezentoval naší mateřskou TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s. a také naše krásné Město Beroun.