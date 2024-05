Veslaři bojovali na Labi na regatě v Neratovicích, vylovili devět zlatých

O víkendu 4.-5.května se konala Jarní veslařská regata Neratovice. Veslaři TJ Lokomotiva Beroun vyslali do boje o medaile v sobotu 24 závodníků, v neděli pak 22. Regaty se účastnilo celkem 591 posádek. I přes různé předpovědi se celý víkend vydařilo počasí, pořádný liják chytili kluby z celé ČR pouze při pátečním přivážení lodí do Neratovic. Takže kromě slunečné oblohy se vydařily i celé závody. Některé výsledky byly velmi těsné a závodníky mrzelo, že jim medaile utekly o setiny vteřin. Nakonec ale všichni na náročné trati se zatáčkou a dojezdem do cíle také se zatáčkou byli spokojeni. Za celý víkend veslaři vylovili 9 zlatých medailí!! Celkem ve 42 jízdách z 24 disciplín získali 9 prvních, 11 druhých, 7 třetích, čtvrtých i pátých míst a 2 šestá místa.

Veslaři TJ Lokomotiva Beroun uspěli v Neratovicích | Foto: TJ Lokomotiva Beroun