Jako náhradnice byla Lada Straková. A ještě, že Lada byla v deštivé Praze. Po rozjížďkách – těsně před opravnými jízdami, se jedné dívce z Blesku udělalo nevolno a tak Lada musela skočit do posádky. Dívky zajely výborný závod, ale bohužel do nedělního finále nepostoupily. Čistá posádka dorostenců ve složení veslovod Timi Petráš, Václav Tejkl, Kryštof Král, Daniel Vaculík, Vojtěch Pekar, Filip Honomochl, Michal Polovinčák a Matěj Dobeš pod kormidelnickým umění zkušené Evy Varvařovské statečně bojovala, ale bohužel také se neprobojovala do finále.

Do finále A se probojovala čistá posádka starších žáků, kteří jeli pod naší kormidelnicí Terezou Čedrňovou ve složení veslovod Jakub Zajíček, Lukáš Beran, Ondřej Sejpka, Vojtěch Lodr, Ondřej Horváth, Štěpán Procházka, Matouš Hobza a Jakub Havlíček. Kluci svedli ve finále krásný souboj a dojeli těsně na čtvrtém místě. Paráda, jen to počasí zima a velká voda, nebezpečné klády ve vodě neumožňovaly, aby přišlo více návštěvníků, kteří vždy vytváří neopakovatelnou atmosféru.

Mistrovství oblasti Vltava

Týden po Primátorkách se odjíždělo do Třeboně, kde uskutečnilo Mistrovství oblasti Vltava – je to vlastně krajské mistrovství tří krajů Prahy, Jihočeského kraje a berounského klubu – protože řeka Berounka se vlévá do Vltavy. Celý týden se nemohlo trénovat na vodě. Berounka měla velký průtok a měla povodňový stav a tak se opravovali lodě a trénovalo buď „na suchu“ nebo na novém veslařském bazénu. Toto Mistrovství oblasti bylo také kvalifikací na skify a dvojskify pro žactvo a dorost na nadcházející Mistrovství ČR.

V sobotu se zvedl nepříjemný vítr a tak se rybník Svět proměnil v malé moře a někteří skifaři se i „cvakli“. V neděli byla předpověď silných bouřek, ale nakonec vše dopadlo dobře a finálová část mistrovství proběhla klidně. Tým TJ Lokomotiva Beroun vyslal do Třeboně celkem 39 závodníků. Jednoho muže, tři dorostenky, deset dorostenců, sedm žaček a osmnáct žáků, kteří závodili ve 24 veslařských disciplínách a jeli 31 jízd. Z toho vybojovali 18x finále A a 10x finále B! Paráda! Jen tomu chyběla zlatá tečka, po nádherných soubojích o první místo. Nakonec se přivezli pět stříbrných medailí a k tomu dvě bronzové. Zato bylo šest čtvrtých – bramborových umístění a to velmi těsné dojezdy – tak zvaně o balónek – třeba o 3 desetiny vteřiny…. Smůla, ale takový je sport. Ve finále A z toho byly tři pátá místa a dvakrát šesté.

Stříbrní medailisté byli mladší žáci na dvojskifu Štěpán Lodr a Ondřej Noha , na skifu žáků 13 let Vojtěch Lodr a spolu se Štěpánem Procházkou vybojovali druhé místo na dvojskifu žáků 13let. Stříbro vybojovaly starší žačky na párové čtyřveslici s kormidelnicí Zorou Kubáskovou ve složení veslovod Viktorie Lášková, Lucie Domanská, Barbora Bohátková a Raya Radzhanová a také párovka mladších žaček, kde ve společenství VKSM, HAMR a LOK Beroun jela Nela Oupická. Třetí místo ve FA obsadil dvojskif starších žáků Jakub Zajíček s Lukášem Beranem.

Velkou radost a velký boj o zlato svedli dorostenci v technicky nejtěžší veslařské disciplíně – dvojce bez kormidelníka, což je nejvíce vratká loď a jedno veslo v rukách – strok Timi Petráš s Vaškem Tejklem bojovali do posledních metrů s favorizovanými posádky – jedna reprezentovala ČR na mezistátním utkání Olympic Hopes v Brně – nakonec skončili o pět desetin na bronzové příčce a od zlata je dělila 1,5 vteřiny. Ale kluci měli velkou radost. Někdy je i třetí místo jako vítězství!

O šest čtvrtých míst se podělili na skifu žáků 11 let Matěj Huzyč, na skifu žáků 12 let Štěpán Lodr, na skifu žaček 12let Nela Oupická, skif žáků 14let Lukáš Beran, na dvojskifu žaček 13let Lada Straková s Rayou Radzhanovou a tři desetiny vteřiny „párovka“ mladších žáků ve složení veslovod Matěj Průša, Vítek Hora, David Novák a Matěj Huzyč s kormidelnicí Terezou Čedroňovou.

Pátí dojeli v „Áčku“ na skifu žáků 13 let Štěpán Procházka a párovka starších žáků ve složení veslovod Ondřej Horváth, Ondřej Sejpka, Matouš Hobsa, Jakub Havlíček s kormidelnicí Zorou Kubáskovou a dorostenky na párovce bez kormidelníka ve složení Tereza Čedroňová, Zora Kubásková, Rozárie Čadková a jedna dorostenka z Třeboně. Parádní jízda a výkon. Šestí dojela druhá posádka ml. žáků na párovce s kamarádem ze Smíchova ve složení Šimon Bercha, Vojtěch Holý a Vítek Maroušek za kormidlem byla Kubásková a také dvojskif ml. žáků Matěj Průša s Vítkem Horou.

Velkou radost měl také Ondřej Noha na skifu žáků 12 let – ten si v rozjížďkách suverénně jel pro postup do FA, ale „krabík“ 5mertů před cílem jej „hodil“ do finále B. Ale zde si Ondra vše vynahradil a s přehledem a náskokem vyhrál! Finále B také s přehledem vyhrála Amálie Horská na skifu žaček 14 let. Všichni naši bojovali a snažili se ukázat soupeřům, že mají natrénováno.