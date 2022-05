Veslaři přivezli z Vltavy 36 medailí. Kromě závodníků dostali pochvalu i rodiče

/FOTOGALERIE/ Předposlední dubnový víkend byl na veslařském areálu v Račicích vyhrazen kontrolním závodům Českého veslařského svazu do reprezentačních výběrů ČR seniorů, juniorů a dorostu. Z kvalifikace – MČR na šestikilometrové dráze v Hoříně – se z berounských veslařů probojovali dva dorostenci – Smejkal, Prášek a dvě dorostenky – Forejtová, Pavlásková a jedna juniorka. Do reprezentačního týmu dorostu se dostali Matěj Smejkal a Markéta Forejtová a do juniorského „repre“ týmu se probojovala Adéla Bartáková. Ta se hned o dalším víkendu zúčastnila „repre“ soustředění před ME juniorů ve Varese.

Veslaři Lokomotivy Beroun na pražské regatě Bohemians. A.Horská a B.Bohátková vybojovaly zlato na dvojskifu ml.žaček | Foto: Lokomotiva Beroun

O uplynulém víkendu 30.4. a 1.5. se uskutečnila v plném rozsahu a v tradičním termínu Velká Pražská regata Bohemians. Této regaty se zúčastnilo 25 veslařských klubů z celé ČR a téměř 1000 závodníků. Veslaři Lokomotivy Beroun se zúčastnili s 53 závodníky a dvěma kormidelníky. "A vedli si výborně. Je vidět, že zimní příprava a jarní soustředění přinesla dobrou přípravu do závodní sezóny," pochvalovala si trenérka Růžena Sehnoutková. Berouňáci jeli v 33 disciplín a 54 jízd. Zlatou medaili vybojovali jedenáctkrát, stříbro dvanáctkrát a bronz třináctkrát. Ale nejvíce mají bramborových medailí – celkem dvacet a jen jedno šesté místo. "Super bilance a vynikající výkony," chválila trenérka. Nejvíce zlatých si odvezl Matěj VOLDÁN – 3 , ze skifu jak v sobotu, tak i v neděli a z dvojskifu st. žáků s Jakubem DUŠKEM. Další zlaté medaile vybojovali na skifech Pavel PAVLÁSEK, Timoteo PETRÁŠ a dorostenec Matěj SMEJKAL, na dvojskifu Pavel Pavlásek s Lukášem BERANEM, Amálie HORSKÁ s Barborou BOHÁTKOVOU, st. žákyně Anna ČECHOVÁ s Kateřinou ŠTAJEROVOU a Markéta FOREJTOVÁ ve společenství s parťačkou z Jindřichova Hradce Dorotou Šimůnkovou, s níž pojede na dvojskif na mezistátním utkání. Poslední zlatou medaili získala na dvojce bez kormidelníka Anna PAVLÁSKOVÁ ve společenství se slávistkou Hurníkovou, s níž se pokusí na mezinárodní regatě v Brně vybojovat poslední nominaci na mezistátní utkání. Druhé místo vybojovala na skifu Anna ČECHOVÁ, Kačka ŠTAJEROVÁ, Přemek PRÁŠEK, dorostenky Anna PAVLÁSKOVÁ a Žofie RADECHOVSKÁ párová čtyřveslice ml. žáků ve složení ZAJÍČEK, VILGUS, SEJPKA, HAVLÍČEK s kormidelnicí Ninou LAUBOVOU, a dále párovka st. žaček ČECHOVÁ, ŠTAJEROVÁ,HLAVÁČKOVÁ, PELIKÁNOVÁ s N. Laubovou a ve stejném složení dojela tato posádka i na čtyřce (jedno veslo v rukách) s kormidelnicí Žofií RADECHOVSKOU. Na čtyřce s dojeli druzí i st. žáci ve složení DUŠEK, VOLDÁN,HOBZA Šimon a KRÁL. Druzí dojeli i dorostenci na čtyřce bez kormidelníka ve složení SMEJKAL, ČECH, PRÁŠEK, KOPAČKA a dorostenky na párovce - FOREJTOVÁ, PAVLÁSKOVÁ, LAUBOVÁ, RADECHOVSKÁ. Bronzové umístění vybojoval dvojskif ml. žáků ZAJÍČEK – VILGUS a žaček Lucka DOMANSKÁ s Viktorií KOCOURKOVOU další posádka párové čtyřveslice ml. žáků BERAN, HORVÁTH, LODR ,HAVLÍČEK na kormidle s N. Laubovou. Párovka s kormidelníkem st. žáků Hobza L.,ŠTUSÁK a KODRAS. Dvojskify st. žáků PETRÁŠ – KODRAS, KRÁL – Václav TEJKL , VACULÍK - TEJKL a dorostenců SMEJKAL – ČECH a čtyřka bez kormidelníka dorostenek LAUBOVÁ Alexandra, FOREJTOVÁ, PAVLÁSKOVÁ a TRNKOVÁ. Ale i ti, co nezískali medailové umístění, bojovali a zajeli výborné výkony. Průšová, Tarnovská, Šrolová, Ondřej Tejkl, sestry Adélka a Veronika Kučerovi, Matouš Hobza, Hlaváčková a Zorka Kubásková – ta i pomohla kamarádům ze Smíchova a jela ve společenství na osmě mix a párovce st. žaček. A moc si jí chválili. A junioři Hobza Filip, Šiška, Partl a Štajer. "Všichni si závody užili a úžasně se povzbuzovali, pomáhali si! Děkujeme i všem rodičům za pomoc při vykládání lodí. Měli jsme s sebou na vleku 21 lodí – osmu, čtyřky, dvojku a dvojskify, skify…. Hodně lodí, hodně práce s naložením vleku na závody, složením vleku a nahozením lodí v Praze před závodem a znovu při odjezdu domů – shodit lodě, naložit vlek a po návratu do Berouna, ještě večer složit lodě na loděnici do hangáru," děkovala za spoustu práce i pomoci Růžena Sehnoutková.