Ve čtvrtek 20. června odcestoval tým berounských veslařů do Labe Areny na veslařský kanál v Račicích, aby zde od pátku do neděle soupeřil s nejlepšími žáky a žačkami Česka a Slovenska na Mezinárodním Mistrovství České republiky žactva ve veslování. Bohužel už v týdnu před šampionátem proběhla v berounském týmu marodka a trenéři se strachovali v jaké sestavě nakonec posádky pojedou.

Těsně před mistrovstvím navíc onemocněl jeden z nejlepších veslařů Jakub Zajíček a tak Berounští byli nuceni odhlásit párovou čtyřveslici s kormidelníkem starších žáků, aby mohli jet alespoň nepárovou čtyřku s kormidelníkem (jedno veslo v rukách). K tomu se musela změnit posádka i na dvojskif. Počasí při pátečních rozjížďkách dalo všem zabrat, bylo horko a dusno a byla předpověď velké a silné bouřky. V sobotu bylo horko, velmi silný vítr a velké vlny.

V neděli při slavnostním zahájení šampionátu byly vyhlášeny celkové výsledky Zimního poháru ve víceboji žactva 2023/2024. V kategorii elévů 2015 skončil na druhém místě Benjamin Průša a v kategorii mladších žáků ročníku 2013 skončil na třetím místě Matěj Huzyč. Poté bylo MČR oficiálně zahájeno a mohly začít finálové boje. Foukal nepříjemný vítr z boku a horko. Takže celé tři dny měla zdravotní záchranná služba plné ruce práce – přehřátí a vyčerpanost si vybíralo svou daň. Ale i přesto všichni bojovali. Veslařský berounský klub přivezl na mistrovství 7 žaček a 11 žáků a závodil v 16 disciplínách.

Z pátečních rozjížděk postoupili všichni do sobotních semifinálových jízd. V sobotu Berounští vybojovali na neděli pětkrát Finále A, devět Finále B a tři finále C. V nich skončily starší žačky Amálie Horská a Barbora Bohátková na dvojskifu na 5. místě a párovka starších žaček dojela na druhé pozici. Radost ze stejné příčky ve finále C měli mladší žáci Matěj Průša s Davidem Novákem. Ve finále B dojel šestý dvojskif žáků ve složení Vojtěch Lodr a Štěpán Procházka. Na skifu žáků dojel na 6. místě i Matěj Huzyč. Na 5. místě skončili mladší žáci na párovce s kormidelnicí Blankou Petrášovou ve složení Ondřej Noha, Matěj Průša, Matěj Huzyč. Bramborovou příčku ve Finále B obsadil Štěpán Lodr, který si rozjel závod na první místo, ale chytil “kraba“ a málem se převrátil – musel zastavit a znovu se rozjet závod. Třetí místo ve Finále B obsadila na skifu starších žaček Amálie Horská a dvojskif žáků Lukáš Beran a Matouš Hobza, jenž musel zaskočit za nemocného Jakuba Zajíčka a ukázal, že umí bojovat a Lukášovi se přizpůsobil, i když spolu jeli poprvé v životě až na M ČR.

Druhý ve Finále B dojel Lodr na skifu žáků 13 let. Radost z vítězství v „Béčku“ měly na dvojskifu žaček Lada Straková a Raya Radzhanová. Obě veslují první rok a toto byl jejich první vítězný závod. Radost měli také starší žáci narychlo složené – slepené nepárové čtyřce s kormidelníkem Timi Petrášem ve složení Štěpán Procházka, Ondřej Sejpka, Matouš Hobza a Jakub Havlíček, kteří zajeli super závod a suverénně vyhráli.

close info Zdroj: Růžena Sehnoutková zoom_in Mladí Berounští veslaři s medaile z M ČR Medaile se ale rozdávají ve Finále A. Nejprve jely starší žačky čtyřku s kormidelnicí Blankou Petrášovou ve složení Viktorie Lášková, Barbora Bohátková, Lucie Domanská a Lada Straková s a skončily na 6. místě a šestá skončila i Nela Oupická ve společenství s VKSM a HAMR na párovce mladších žaček. Velkou medailovou naději měli Berounští na osmiveslici mladšího žactva - mix také ve společenství VKSM a HAMR opět s naší Nelou Oupickou. Z medailové pozice je odsunul „velký krab“ před cílem - kde hrozilo i zlomení vesla a tak posádka dojela na nakonec na 5. místě. Vynikající výkon podal i skifař Lukáš Beran na skifu žáků. Prošel tvrdým postupem z rozjížděk i semifinále a byl velkou nadějí na medaili. Ve finále A nakonec dojel na pátém místě. I tak si vylepšil o jednu příčku loňský výkon. Nejblíže k medaili byli mladší žáci na dvojskifu Štěpán Lodr s Ondřejem Nohou. V silné konkurenci svedly velký boj čtyři posádky a berounské naděje dojely na smolném čtvrtém místě, když od medaile je dělilo půl vteřiny.

V neděli 23. června hned po ukončení M ČR žactva přijela část dorostenců a jediný závodící muž na soustředění před vrcholnými závody ČR – Mistrovství ČR dorostu, juniorů a seniorů, které se uskutečnilo od pátku 28. června. rozjížďkami a končilo v neděli 30.6. finálovými jízdami. Celý týden bylo vedro a na závody byla až děsivá předpověď počasí – vedro, dusno, vítr a silné bouřky. V pátek při rozjížďkách byl dokonce závod na hodinu přerušen z důvodu silné bouřky. V sobotu bylo opravdu velké vedro a v neděli veliké dusno. Teplota byla nad 30 °C a tak záchranáři měli pořád co dělat kvůli velkému horku a vyčerpání ze závodů.

I přes tyto problémy závody pokračovaly a v neděli se dojely všechny finálové jízdy. Veslařský klub TJ LOKOMOTIVA BEROUN z. s. nominoval na M ČR dvě dorostenky, jednu juniorku, osm dorostenců a jednoho muže. Dohromady závodili v deseti jízdách a vybojovali 3x finále B a 4x finále A. Ve Finále B se vedlo dorostencům na čtyřce s kormidelníkem ve složení veslovod Kryštof Král, Daniel Vaculík, Šimon Hobza, Michal Polovinčák a na kormidle Zora Kubásková. Tato posádka si dojela pro 3. místo. Kluci jeli ještě ve společenství s VKSM královskou disciplínu – osmu s kormidelníkem a dojeli na 5. místě ve Finále B. Juniorka Alexandra Laubová skončila na ve Finále B na párové čtyřce ve společenství s Vajgaru J. Hradec, Třeboň a Pardubice na 2. místě.

Děvčata jela takzvanou „vejkopovku“ – domluvily se a poprvé trénovaly až při pátečních rozjížďkách, ale takovéto posádky jsou vždy o radosti z jízdy. Saša závodila i ve Finále A a to na osmě juniorek a také to bylo z osmi klubů společenství nadšených veslařek a děvčata skončila na 4. místě. Ve finále A jel také Jakub Šiška s kamarádem z VKSM dvojku s kormidelníkem – kormidelnicí Terezou Čedroňovou. Kluci byli suverénně nejmladší – vloni ještě junioři a tak se ukázalo, že ještě nemohou mít takovou sílu jako muži okolo 25 let a výše. Nicméně kluci bojovali a tak ukázali, že se soupeřů nebojí. Dojeli na šestém místě a měli ze závodu radost.

Do finále A se v dorostu probojovali hned dvakrát Timi Petráš a Vašek Tejkl. Kluci před třemi týdny zkusili technicky nejtěžší disciplínu ve veslování dvojku bez kormidelníka - jedno veslo v rukách a na mistrovství oblasti v Třeboni „brali“ bronzovou medaili. Bohužel v Račicích, zrovna na jejich finálovou jízdu, začal foukat menší „uragán“ a kluci měli s velkými vlnami co dělat. Dojeli na 6. místě, ale čekal je ještě jeden závod ve finále A to čtyřka bez kormidelníka spolu se dvěma kluky ze smíchovského veslařského klubu. Tato posádka spolu trénovala dvakrát a hurá do rozjížděk a semifinále a nakonec z toho bylo Finále A, senzační druhé místo a stříbrná medaile!