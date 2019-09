Ve světě začíná být moderní halové veslování, to ale zatím neumí v Berouně nabídnout širší členské základně. „Svazují nás současné prostory,“ podotkl předseda klubu Jaroslav Sehnoutka. Pro tuto svízel ale mají řešení. Chtějí zmodernizovat prostory v kasárnách. „Mohlo by tam naráz trénovat až 20 dětí a mohly se prostřídat,“ nastínil předseda.

Vedle nedostatečného prostoru řeší veslaři i další problém. A sice, jak navýšit počet trenérů, kteří by se ujali poměrně velkého počtu svěřenců. Dnes má klub totiž 80 dětí do 18 let. „Řešíme, jak zaujmout lidi v rozmezí od 20 do 40 let, aby si udělali kurz trenéra,“ potvrdil Jaroslav Sehnoutka. Nedostatečný počet trenérů není jen věcí veslařů, potýká se s ním řada sportovních klubů ve Středočeském kraji.

Za 20 let existence prošlo klubem 350 dětí, z toho 33 jich získalo titul mistra republiky, celkem přišlo 55 titulů a dokonce 2 tituly mistra světa. „Chceme, aby děti úspěchy měly, aby byly spokojené,“ doplnil Jaroslav Sehnoutka.